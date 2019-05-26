Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Finansal fair play kurallarına uymadığı için UEFA tarafından üst kurula sevk edilen Fenerbahçe’de yönetim konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. 2016 Mayıs ayında yapılan anlaşma sonrası 2017-18 sezonunda denk hesap açığı taahhüdüne uyulmadığı için sevk kararını doğrulayan sarı-lacivertliler, 10 milyon avroluk açık taahhüdünün 20 milyon avroyu bulması halinde sevk mutabakatı sağlanmışken, rakam 57.7 milyon avro ulaşınca durumun kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Ancak men cezasının söz konusu olmadığı da ifade edildi. Ali Koç yönetiminde bilet ve forma satış gelirlerindeki artışın, yeni sponsorluk anlaşmalarının, 60 milyon avro tutarındaki sermaye artışının, Fener Ol kampanyasından gelen bağışların, Bankalar Birliği’yle yürütülen borç yapılandırma çalışmalarının yanı sıra beklenmedik kur ve faiz artışlarının da dikkate alındığı belirtildi.

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İnceleme Dairesi’nin bu değerlerin ışığındaki kararında, Fenerbahçe’nin olası UEFA gelirlerinden kesilmek üzere 2.5 milyon avro para cezası hükmüne vardığı ifade edildi. Ayrıca daha önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki iki sezon boyunca UEFA müsabakalarında yer alacak oyuncular için transfer ve kadro sayısındaki kısıtlamalara devam edileceği hatırlatılırken, UEFA müsabakalarından men edilmemesi tavsiyesinde bulunulduğu vurgulandı. Bankalar Birliği ile yapılacak olan borç yapılandırma sürecinin ve TFF nezdinde geliştirilen yeni finansal kontrol mekanizmasının Haziran 2019 sonuna kadar tamamlanması halinde ise 2.5 milyon avroluk cezanın düşürülebileceği de açıklamada yer aldı.

ELİF ELMAS'IN ROTASI İTALYA

Fenerbahçe’nin Makedon’u Elif Elmas’a teklif yağıyor. İtalyan, İngiliz ve Alman ekipleri 19 yaşındaki oyuncu için birbirleriyle yarışıyor. Elif’in menajeri Petar Tomovski, İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, iddiaları doğrularken, “Manchester City, Dortmund ve M’Gladbach beni aradı. Inter de Pandev’den Elif hakkında bilgi istedi” ifadesini kullandı. Tomovski, “Elif, Seri A’ya hemen uyum sağlayabilir” vurgusuyla da rotalarının İtalya olacağının sinyalini verdi. Fenerbahçe, Elif Elmas’tan 20 milyon avro bonservis geliri hedefliyor.

VALBUENA VEDA ETTİ!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mathieu Valbuena, ayrılığı resmen açıkladı. Dün bir veda mesajı yayınlayan Fransız yıldız, “Kanarya olarak maceramın sonuna geldik” diyerek kulüpte kendisine yardımcı olan herkese teşekkürlerini iletti. Olimpiakos ile anlaşan Valbuena’nın Antalyaspor maçının ardından taraftarla vedalaşacağı öğrenildi.