Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Spor Toto Süper Lig’inde 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 22. zaferine imzasını atan Galatasaray dün akşam Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen törenle kupasını aldı. Hazırlanan özel otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri’nden stada hareket eden sarı-kırmızılı takım, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı. Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Bazı taraftarların da arabalarıyla otobüse eşlik ettiği görüldü. Tören için sahanın ortasına dev platform kuruldu. Bu platform üzerinde yer alan dört yıldızın ortasına bir yıldız daha konulması dikkatlerden kaçmadı. Bu yıldızın içinin iki kanadı, 21. ve 22. şampiyonluğu simgelerken, 5. yıldıza 3 şampiyonluk kaldı mesajı verildi.

SANATÇILAR COŞTURDU

19.05’de statta başlayan törende Galatasaray Futbol Akemisinde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı oyuncular ilk olarak podyuma çıktı. Minik aslanlar kupalarıyla taraftarı selamladı. Ardından DJ Suat Ateşdağlı, Alya, Soner Sarıkabadayı, Emre Aydın, İrem Derici gibi sanatçılar sahne aldı. Soner Sarıkabayı’nın, Fatih Terim’in ‘Nerede kalmıştık?’ adlı twitinden esinlenerek yaptığı şampiyonluk şarkısı taraftarlardan büyük beğeni topladı. Öte yandan İrem Derici de 22. şampiyonluğa özel bestelediği şarkıyı taraftarlarıyla paylaştı. İlerleyen dakikalarda futbolcular stat hoparlöründen tek tek anons edilerek sahneye davet edildi. Sıra Fatih Terim’e geldiğinde stadda coşku tavan yaptı.

BAŞKAN NEŞE İÇİNDE

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolcular ve teknik heyetten sonra sahaya gelen isim oldu. Başkan Cengiz, ‘Cimbom şampiyon’ parçasıyla podyumda boy gösterirken, taraftarların isteğiyle sahaya indi ve sarı-kırmızılılara 3’lü çektirdi.

TELEKOM DOLDU

Galatasaraylı taraftarların, şampiyonluk kutlamasına ilgisi yoğun oldu. Bilet fiyatlarının 30 ile 120 lira arasında değiştiği organizasyonda, Türk Telekom Stadı büyük ölçüde doldu. Saat 19.05’te başlayan etkinlik yaklaşık 4 saat sürdü. Kutlamalar stat dışında da sürdü.

YENİLER DUYGULU

G.Saraylı futbolculardan Ömer Bayram, “Tüylerim diken diken oldu, bacaklarımı hissedemedim bir an. İnşallah böyle devam ederiz ve bir ton şampiyonluk yaşarız” derken, Muğdat Çelik “Benim ilk şampiyonluğum, inşallah 5. yıldıza kadar devam eder bu. İyi ki geldim, iyi ki şampiyonluk gördük” diye konuştu.

EMRE'YE SEVGİ

Şampiyonluk kutlamalarına damga vuran olaylardan birisi, Emre Akbaba’nın şampiyonluk podyumuna koltuk değnekleri ile çıkması oldu. Futbolcunun ismi anons edildiğinde tribünlerden alkış tufanı koptu. Akbaba, Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak sahalardan uzak kalmıştı.

TEPKİ ÇEKTİ

Mbaye Diagne şampiyonluk kutlamalarında yer almadı. Senegalli golcünün teknik direktör Fatih Terim’den Sivasspor maçı öncesinde izin aldığı ve bu yüzden kutlamalara katılmadığı öğrenildi. Diagne’nin sosyal medyadan arabasıyla yaptığı paylaşım ve ‘İyi günler’ notu ise taraftarın tepkisini çekti.

ALTYAPI COŞTURDU

Türkiye Futbol Federasyonunun Gelişim Ligleri’nde kupa alan Galatasaray’ın altyapı takımları kutlamaya geldi. Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğa ulaşan 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları ve kategorisinde ikinci olan 16 yaş altı takımı ile Galatasaray Futbol Akademisi teknik ekibi, kutlama için kurulan platforma çağrıldı.

FENER’E GÖNDERME

Galatasaray Kulübü, “ağalama” emojili tişört satışa sunarak rakibi Fenerbahçe’ye göndermede bulundu. 28. haftadaki F.Bahçe-G.Saray derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri hakem kararlarına tepki göstermiş, F.Bahçe Kulübünün sosyal medyadaki hesaplarından “ağlama” emojisi paylaşılmıştı.

ŞAŞ’IN BÜYÜK HIRSI

Galatasaray’ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, “Gelecek sene yeniden kazanmanın hırsıyla devam edeceğiz, çalışacağız. Galatasaray’ı tekrar, tekrar, tekrar şampiyon yapmak istiyoruz. Biz asla doymayız” şeklinde konuştu. Bir ara kupayı düşürecek gibi olan Şaş son anda tutmayı başardı.

İMPARATOR'LA 5 YIL DAHA

Gecede taraftarın coşkusuna coşku katacak bir sürpriz yaşandı. Mikrofonu alan Başkan Mustafa Cengiz, “Büyük Galatasaray’ın büyük taraftarları hoş geldiniz! Bugün burada milyonlarca taraftarlarımızın huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıtlara dökmek istiyoruz. Fatih Terim’le burada sizin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız. Bu 5 yıllık sürede, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracağız” sözlerini kullanınca Türk Telekom tribünleri âdeta yıkıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevinç yaşarken Fatih Terim yeni mukaveleyi imzaladı. Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak da sözleşmeyi imzaladıktan sonra platform üzerinde bulunan sarı-kırmızılı futbolcular hocalarına büyük sevgi gösterisinde bulundu.

BENİM FİKRİMDİ

Abdurrahim Albayrak kutlamalar sırasında GS TV’ye konuşurken, sahnede sözleşme imzalanması fikrinin kendisine ait olduğunu ifade ederek, “Hocamızla beraber inşallah 5. yıldızı da armamıza ekleyeceğiz. Galatasaray’a hayırlı olsun. Atmosfer süper. I love you, herkese I love you” sözlerini kullandı. Sarı-kırmızılı futbolcuları tek tek tebrik eden Albayrak’ın bazı futbolcuları sarılarak havaya kaldırması neşeli görüntüler oluşturdu. G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da, “Türkiye’nin futbolda 1 numarasını imza töreni ile onurlandırdık. Artık sıra Avrupa’da” ifadesini kullandı.

ÜRÜNLER KAPIŞILDI

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün resmî ürünlerinin satıldığı GS Store’a yoğun ilgi gösterdi. Kutlama öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki GS Store’a giden taraftarlar, forma, atkı, tişört ile 22. şampiyonluk için özel olarak hazırlanan ürünlerden bol miktarda aldılar.

GOLLERİNİ PAYLAŞTI

Galatasaray’ın forvet oyuncusu Eren Derdiyok tören öncesi sosyal medya hesabından attığı gollerin yer aldığı bir video paylaşırken, “Şampiyon Galatasaray’ımızı, tüm takımımızı ve cefakar taraftarlarımızı tüm içtenliğimle kutlarım. Galatasaray ailesinin bir ferdi olmak gurur vericiydi” dedi.

KAPTANIN SEÇİMİ

Galatasaraylı futbolcular, kupa töreni için platforma kendi seçtikleri şarkılarla çıktı. Kaptan Selçuk İnan Barış Manço’nun Sarı Çizmeli Mehmet Ağa parçasıyla taraftarın önüne çıkarken, Belhanda ise Mustafa Sandal’ın Beni Ağlatma parçası ile platforma geldi.

PROTESTO EDİLDİ

Törene katılmayan Sinan Gümüş ve Diagne, taraftarlar tarafından protesto edildi. İki oyuncunun isimleri stat hoparlörlerinden anons edildi. Bu esnada sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iki oyuncuyu ıslıkladı. Öte yandan Galatasaray’ın kaleci antrenörü Taffarel de mazereti sebebiyle törene katılamadı.