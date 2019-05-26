Şampiyon Galatasaray'ın büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor.

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere her yıl şampiyon olan takımların bayrakları asılıyor.