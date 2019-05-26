Azebaycan'ın başkenti Bakü'de 24-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Aerobik Cimnastik Büyükler Kategorisi'nde tarihinin ilk madalyasını kazandı. Şampiyonada ter döken Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, çiftler kategorisinde gümüş madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye'nin ikinci olduğu yarışmada birinciliği Macaristan elde ederken, Romanya ise kürsüde üçüncü sırada yer aldı.
Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş'tan gümüş madalya
26.05.2019 - 16:02 | Son Güncelleme: 26.05.2019 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı. Bu madalya, Türkiye'nin Aerobik Cimnastik Büyükler Kategorisi'nde kazandığı ilk madalya olarak da tarihe geçti.
Azebaycan'ın başkenti Bakü'de 24-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Aerobik Cimnastik Büyükler Kategorisi'nde tarihinin ilk madalyasını kazandı. Şampiyonada ter döken Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, çiftler kategorisinde gümüş madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ayşe Begüm Onbaşı,Mehmet Ercoş,
627330 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/627330.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:18
- Sabah03:39
- Güneş05:30
- İşrak06:23
- Öğle13:12
- İkindi17:11
- Akşam20:33
- Yatsı22:27
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
34
20
9
5
72
36
36
69
2
Başakşehir
34
19
10
5
49
22
27
67
3
Beşiktaş
34
19
8
7
72
46
26
65
4
Trabzonspor
34
18
9
7
64
46
18
63
5
Malatyaspor
33
13
8
12
46
44
2
47
6
Antalyaspor
33
13
6
14
38
52
-14
45
7
Konyaspor
34
9
17
8
40
38
2
44
8
Alanyaspor
34
12
8
14
37
43
-6
44
9
Fenerbahçe
33
10
13
10
41
43
-2
43
10
Çaykur Rizespor
34
9
14
11
48
50
-2
41
11
Sivasspor
34
10
11
13
49
54
-5
41
12
Kayserispor
33
10
11
12
35
48
-13
41
13
Ankaragücü
33
11
7
15
37
51
-14
40
14
Kasımpaşa
34
11
6
17
53
62
-9
39
15
Göztepe
33
10
5
18
35
41
-6
35
16
Bursaspor
33
6
16
11
26
36
-10
34
17
Erzurum BB
33
7
11
15
34
43
-9
32
18
Akhisar Bld.Spor
34
6
9
19
33
54
-21
27
34. Hafta Maçları
24.5.2019
Medipol Başakşehir Fk 1 - 1 Alanyaspor
24.5.2019
Çaykur Rizespor 2 - 3 Trabzonspor
24.5.2019
Beşiktaş 3 - 2 Kasımpaşa
24.5.2019
Sivasspor 4 - 3 Galatasaray
25.5.2019
Atiker Konyaspor 0 - 0 Akhisarspor
26.5.2019
Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.5.2019
Göztepe - Mke Ankaragücü
26.5.2019
Fenerbahçe - Antalyaspor
26.5.2019
Yeni Malatyaspor - Bursaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
34
21
9
4
67
32
35
72
2
Gençlerbirliği
34
22
4
8
50
28
22
70
3
Hatayspor
34
19
10
5
57
22
35
67
4
Osmanlıspor
34
19
5
10
49
26
23
62
5
Gazişehir Gaziantep
34
17
8
9
60
31
29
59
6
Adana Demirspor
34
17
7
10
50
36
14
58
7
Altınordu
34
16
9
9
50
33
17
57
8
Ümraniye
34
14
11
9
44
37
7
53
9
Boluspor
34
14
7
13
41
41
0
49
10
Altay
34
12
11
11
52
40
12
47
11
İstanbulspor
34
10
13
11
45
46
-1
43
12
Adanaspor
34
9
10
15
41
49
-8
37
13
Giresunspor
34
8
12
14
32
41
-9
36
14
Eskişehirspor
34
9
8
17
44
66
-22
35
15
Balıkesirspor
34
11
7
16
36
45
-9
34
16
Afjet Afyonspor
34
7
9
18
38
55
-17
30
17
Elazığspor
34
6
7
21
38
64
-26
25
18
Karabükspor
34
0
3
31
10
112
-102
0