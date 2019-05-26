Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu. Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen esprili diyaloğu anlattı.

"REİSİMİZ BIYIKLARI BEĞENDİ"

Dünya şampiyonu Taha Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Reisimiz bıyıkları beğendi.. Artık 2 puan önde başlarsın maçlara,bu bıyık adamı korkutur dedi. Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım..İyi günde kötü günde..Allah sizlere uzun ömürler versin.'' ifadelerini kullandı.