Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.