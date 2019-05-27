Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Sezon başından bu yana kâbus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, ligin son hafta karşılaşmasında Kadıköy'de Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin iddiasının olmadığı bir lig maçı için oldukça kalabalık bir taraftar kitlesi önünde oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Ersun Yanal'ın takımı 13'te Zajc ile öne geçti. Isla'nın pasını iyi değerlendiren yıldız oyuncu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. Fenerbahçe'nin beraberlik golünü kalesinde görmesi ise uzun sürmedi. 33'te sağ kanattan gelişen atakta Da Silva'nın ortasını iyi değerlendiren Mevlüt yakın mesafeden dokunuşuyla skoru dengeledi: 1-1. 45'te Harun'un pasıyla topla buluşan Da Silva'nın şutu direğe de çarparak dışarı çıkınca ilk yarı eşitlikle sona erdi: 1-1.

Kapanışı Moses yaptı

İkinci yarıya büyük bir taraftar desteğiyle başlayan sarı-lacivertli takım buna rağmen üretkenlik sıkıntısı yaşadı. 57'te Dirar'ın pas hatasıyla savunmayı bire bir yakalayan Da Silva yaklaşık 50 metre sürdüğü topla Volkan'la karşı karşıya kalsa da vuruşu az farkla dışarı çıktı. 64'te Diego'nun frikiğinde direk gole izin vermezken, Fenerbahçe'yi bir kez daha öne geçiren gol sezonun en büyük kazancı Elif Elmas'tan geldi. Dirar'ın pasıyla topla buluşan Makedon oyuncu bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri buldu: 2-1. Maçta son sözü Jailson'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Moses söyledi ve Fenerbahçe sezonun son maçında üç puanı üç golle aldı: 3-1.

Topal'ı kızdırdılar

Maçın 68. dakikasında Zajc'ın yerine oyuna giren Mehmet Topal'a tribünlerden ıslıklı protesto geldi. Sinirlenen Mehmet Topal, Ersun Yanal'dan kendisini oyundan almasını istedi. Bu talebi kabul etmeyen Ersun Yanal, oyuncusunu alkışladı. Maç sonunda Yanal ve futbolcular futbolcunun yanına giderek sarılınca, tribünlerin büyük bir bölümü de Topal'a destek oldu.

Camiamız buna layık değil

Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, "Önemli olan hatalardan ders çıkarabilmek. Sizde takdir edersiniz ki bizim camiamız buna layık değildir ve bunu kabul etmez. Gelecek sezon için çalışacağız. Şampiyonluk için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" açıklaması yaptı.

VALBUENA EL SALLADI

F.Bahçe'de daha önce veda açıklaması yapan Valbuena dün tribünleri selamlarken, Başakşehir'le anlaşan Neustadter instagram hesabından dünkü maç için 'bugün son gün' mesajı yayınladı. Kiralıklar Ayew, Slimani ve Benzia gelecek sezon kadrosunda yer almayacak.

YASAK DEĞİL, KISITLI

F.Bahçe Futbol AŞ, dün KAP'a yaptığı bildirimle bir düzeltme duyurusu yaptı. Duyuruda "Yeni oyuncu tescilinin 'yasaklanması' ibaresi, oyuncu satışından elde edilecek tutar kadar transfer harcaması yapılabileceğinden 'kısıtlanması' olarak düzeltilmiştir" denildi.

Güneşli günlere

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor maçı sonrası, “Hafızalarımızda yer etmeyecek bir sezonu geride bıraktık” derken, “Biz kendi bestemizi söyleyeceğimiz bir sezonu diliyoruz. Göreceksiniz şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz ve bu şampiyonluk şarkılarının bestelerini kendimiz yapacağız. Her oyuncumuz bu formayı terlettiği süre içinde bir değerdir. Güneşli günler göreceğiz” şeklinde konuştu. Yanal, "Sınırlı ve kısıtlı bir kadro ile mücadele ettik. Bu bizi etkiledi. Transferi şimdi konuşmayalım. Gündemle ilgili sizi kısa süre içinde detaylı olarak bilgilendireceğiz. Bu bilgileri bizden duyacaksınız” açıklamasında bulundu.