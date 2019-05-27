Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray çok çetin geçen bir ligde, ipi göğüsleyen taraf oldu. Sarı-kırmızılıların zafere ulaşmasında en büyük pay hiç kuşkusuz Sofiane Feghouli’ye ait. İki yıl önce temas kurulduğunda tüm camiayı heyecanlandıran, taraftarın dört gözle beklediği, geldikten sonra da daima patlama yapması beklenen Cezayirli, herkesin tahmin ettiğinden çok daha üst seviyelere çıktı; özellikle de bu sezonun ikinci yarısında. Dokuz gol ve altı asistle ligi tamamlayan şampiyonluğun mimarı hem sezonu hem de geleceği değerlendirdi. İşte Feghouli’nin açıklamaları:

Hiç bırakmadım

Benim için muhteşem bir sezondu. Bu sezon içerisinde hem Türkiye Kupası’nı kazandık hem de lig kupasını kazandık. Sene başında hedeflerim arasında bu vardı. Tüm seneye baktığımızda ilk başta oynamıyordum ama mental olarak da kendimi bırakmadım, tam tersi kendimi hazırladım, çalıştım. İkinci yarı benim için iyi geçti. Rize’ye karşı, Akhisar’a karşı Başakşehir’e karşı golüm var. Sezon muhteşem geçti. Bu benim başarım da değil. Takım olarak elde ettiğimiz bir muvaffakiyet. Takım arkadaşlarım olmadan ben bu başarıyı sağlayamazdım.

Birbirimize alıştık

“Fiziksel olarak kendimi iyi hazırladım. Fiziksel olarak iyi hazırlanınca goller geldi. Gollerle birlikte güven de geldi. Bunun yanında da Mariano, Belhanda ve Fernando ile oynadıkça birbirimize daha çok alıştık. Top bize doğru ortalanırsa veya Mariano pas verirse nereye oynamamız gerektiğini Belhanda ile aynı şekilde uygulayarak harika bir meleke kazandık. Bu da gollerin artmasına sebep oldu. Sadece bu da değil genel olarak takıma bakmak lazım.

taraftar muhteşem

İspanya’da altı sene futbol oynadım. Ancak orada Barcelona ve Real Madrid var. Onlardan dolayı kupaları alamıyorsunuz. Avrupa Ligi’nde iki defa finale kaldık ama kupaları alamadık. Kariyerimde tek eksik olan şey kupalardı. Benim de Fatih Hoca gibi Avrupa’da kupa kazanma isteğim var. Bu kadar muhteşem bir taraftarınız olduğu zaman Avrupa’da yenemeyeceğiniz takım yok. Bu, bütün takımlarda olan bir özellik değil. Burada yöneticilerimiz de çok iyi transferler yaparsa seneye Avrupa’da çok iyi yerlere geleceğimiz kanaatindeyim.

Gomis gidince boşluk oldu

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı “Diagne gelince ne değişti” sorusunu şöyle cevapladı: Diagne’nin gelişinden önce Gomis’in gidişine bakmak lazım. Gomis gittikten sonra takımda bir boşluk meydana geldi. İlk yarıda ben, Henry ve Belhanda, Gomis’in eksikliğini doldurmaya çalıştık. ikinci devrede de Mbaye geldi. Geldiği zaman da yepyeni bir futbola adapte olması gerekiyordu. Kasımpaşa’da oynadığı tarzda bir futbol değildi. Daha fazla baskı altında oynamayı öğrenmesi gerekiyordu. Zaman içerisinde takım Diagne’ye, Diagne de takıma alıştı diyebiliriz. Altı ayın geneline bakılınca müspetd bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Gelecek sene hazırlıklarımızı yaptıktan sonra çok daha iyi bir hâl alacağını düşünüyorum.

EN ÖZEL VE GÜZEL AN...

Başakşehir maçında, geri dönüşü müthiş bir röveşatayla getiren Feghouli “Daha önce böyle bir gol atmadım. Küçükken hayal kurarsınız, o zaman atabilirsiniz. Bunu şampiyonluk maçında atmakta önemliydi. Galatasaray’a geldiğimden beri en özel ve güzel hatıram bu oldu. Ailem, eşim ve çocuklarım da tribündeydi, onlar da beni seyrediyordu. Umarım bu anı onlar da unutmaz ve hatırlarlar” dedi.

SOL AYAK GERÇEĞİ...

Rize ve Bursa maçlarında sol ayağıyla harika füzeler gönderen Feghouli “Sol ayağının bu kadar iyi olduğunu biliyor muydun?” sorusuna “Futbola başladığımda abim her zaman bana ‘sol ayak, sağ ayak’ derdi. Çünkü Zidane da böyle oynuyordu. Sol ve sağ ayak olarak oynuyordu. Bunun üzerine de çok çalıştım. Valencia’da da sol ayağımla birçok gol attım” diye cevap verdi.

Sekiz puana aldırmadım

Başakşehir ile nefes kesen zirve yarışını ve Galatasaray’ın uzun süre puan tablosunda geride kalmasının hatırlatılması üzerine Feghouli şöyle konuştu: Psikolojik olarak zor bir sezondu. Yani hiç de kolay olmayan bir sezon geçirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Maçları teker teker ele almamız gerekiyordu. Sekiz puan farka bakmaktansa her seferinde maçlara konsantre oldum. Evimizde daima kazanıyorduk. Başakşehir’i de yeneceğimizi biliyordum ama bundan daha da önemlisi deplasmanlarda oynadığımız maçlardı. Konsantre olup zorlukların üstesinden gelince bu maçlar da gayet iyi sonuçlandı.

Beşiktaşlılardan tehdit alıyorum!

İngiltere Premier Lig’de küme düşen Fulham’dan ayrılan ve Galatasaray’la prensip anlaşmasına varan Ryan Babel, önemli açıklamalar yaptı. Hollandalı futbolcu, transferiyle ilgili olarak “En iyi teklifi Galatasaray sundu ama görüştüğüm başka takımlar da var. Türkiye Ligi’ni seviyorum, orada hiçbir maçı kazanmak kolay değil” ifadelerini kullandı. Babel, Beşiktaş taraftarının kendisine tepkisinin olup olmadığının sorulması üzerine “Şimdiden birçok tehdit alıyorum. Eski kulübünüzün rakibine gittiğinizde, insanlar kolayca böyle şeyler söyleyebiliyor. Hassas olmalarını anlıyorum ama bunu ilk yapan ben değilim. Bu, şahsi algılanmamalı. Galatasaray’a gitmem eski kulübüme sataşacağım anlamına gelmiyor” dedi.

SELÇUK’LA ORTA YOL BULUNACAK

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan’a ile bir sene daha yola devam edilmesi planlanıyor. Ancak yönetim son yıl aldığı 2 milyon 950 bin avroluk ücretin verilemeyeceğini Kaptan’a iletti. Bir sene daha oynamak isteyen tecrübeli futbolcu da indirime sıcak bakıyor.

EREN VE SİNAN ELEŞTİRİSİ

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk sevincini yaşarken, kupa töreni ve kutlamalara Eren Derdiyok ile Sinan Gümüş’ün katılmaması eleştiri aldı. Derdiyok’un ilk yarı Başakşehir maçındaki golü ile Sinan’ın Göztepe mücadelesinde galibiyeti getiren golü çok kritikti.

DIAGNE KAFA KARIŞTIRDI...

Şampiyonluk kutlamasına Diagne’nin çıkmaması büyük şaşkınlık uyandırırken sarı-kırmızılıların coştuğu dakikalarda Senegalli, arabasıyla poz vermekle meşguldü. Bu durum sebebiyle tepki çeken Diagne için taraftar “Kutlamaya bile forvetsiz” çıkıyoruz esprileri yaptı.