Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtayla Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Boşnak futbolcu Edin Dzeka, tatil için Türkiye’ye geldi. Sabah saatlerinde İstanbul’a inen ve kısa bir şehir turu yapan yıldız futbolcu, akşam saatlerinde Muğla’ya geçecek. 1 Haziran’a kadar Türkiye’de kalacak olan golcü oyuncu, daha sonra Bosna’ya dönecek. Öte yandan Edin Dzeko’nun tatil için Türkiye’ye gelmesi, yıldız forvetin transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Dzeko’nun Fenerbahçe’yle görüşmek için İstanbul’a geldiği söylentileri ortaya atıldı. İddialara göre Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilecek olan Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.