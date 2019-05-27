Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko'nun Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği iddia edildi. Demirören Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilecek olan Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.

İHA: DZEKO TATİL İÇİN GELDİ

Öte yandan İhlas Haber Ajansı (İHA) ise Dzeko'nun tatil için Türkiye geldiğini bildirdi.

Roma'nın yıldız oyuncusu Edin Dzeko, tatil için Türkiye'ye geldi. Sabah saatlerinde İstanbul'a inen yıldız golcü, akşam uçağıyla Muğla'ya gidecek.

İtayla Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Boşnak futbolcu Edin Dzeka, tatil için Türkiye'ye geldi. Sabah saatlerinde İstanbul'a inen ve kısa bir şehir turu yapan yıldız futbolcu, akşam saatlerinde Muğla'ya geçecek. 1 Haziran'a kadar Türkiye'de kalacak olan golcü oyuncu, daha sonra Bosna'ya dönecek.

Öte yandan Edin Dzeko'nun tatil için Türkiye'ye gelmesi, yıldız forvetin transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Dzeko'nun Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiaları ortaya atıldı.