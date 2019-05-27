Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakaryaspor Karagümrük canlı izle, Sakarya Karagümrük maçı şifresiz, Sakarya Karagümrük hangi kanalda, Sakarya Karagümrük maçı canlı şifresiz... TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında Sakaryaspor ile Karagümrük karşılaşıyor. TFF 1. Lig'e yükselmek isteyen iki ekibin mücadelesi heyecanla bekleniyor! Bursa'da oynanacak karşılaşma ne zaman, saat kaçta başlayacak? Peki Sakarya Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maça dair detaylar haberimizde...

Sakaryaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 21.30’da başlayacak. Maç, TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü’nün ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselecek son takım olacak.

Sakaryaspor 2. Lig Beyaz Grup'u 69 puanla 4. sırada tamamlamıştı. Play-Off da ise Yeşil-Siyahlılar sırasıyla Samsunspor ve Sarıyer'i elemişti.

Fatih Karagümrük ise 2. Lig Kırmızı Grup'u 68 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. İstanbul ekibi daha sonra sırasıyla Şanlıurfaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü eledi.

Mete Kalkavan yönetecek

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak TFF 2. Lig play-off final maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da oynanacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yapacak. Dürdüncü hakem olarak da Yasin Kol görev alacak.