Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış “5. büyük” unvanını boynuna asmış Bursaspor’un küme düşmesi şehri âdeta yıktı. İki hafta önce ‘6 puanlık’ maçta evinde Göztepe’yi yenemeyerek küme düşme korkusunu yakından hisseden yeşil-beyazlılar son hafta Yeni Malatya’yı deplasmanda yense de Göztepe puan kaybetmeyince lige veda eden üç ekipten biri oldu. Bursaspor’un küme düşmesiyle Süper Lig’de ilk defa şampiyonluk yaşamış bir kulüp alt lige düşmüş oldu. Bursaspor 56 yıllık tarihinde bir defa da 2003-04 sezonunda küme düşmüştü.

> Başkan arayışları

Başkan Ali Ay’ın 15 Haziran’da seçime gitme kararının ardından kongre kulisleri de hızlandı. Eski başkanlardan Levent Kızıl’ın yönetiminde bulunan Hasan Erdem, başkanlık adaylığı için yeşil ışık yaktı. Erdem “Şartlar uygun olduğu takdirde ben ve ekibim adaylığı düşünüyoruz” dedi. Lemi Keskin “Adaylık konusuyla ilgili bir iki güne açıklama yapacağız. Kongrede tekrar parçalanma yaşamamalıyız” uyarısında bulunurken Hüseyin Güldemir ve Timur Noyan ekipleriyle değerlendirme yaptıklarını ifade etti.