Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün “futbolda şike” soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15’i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davayı izleyen Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım Silivri’de bir basın toplantısı düzenledi. “Bu dava sadece bizim değil, Fenerbahçe’nin davasıdır” diyen Yıldırım “Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi, uzun zamandır gelmediğimiz için ortam boş kalmış, yalan ifadeler veriliyor. Ben 14 Şubat’ta ‘Ne şikesi memleket elden gidiyor’ demiştim. Sonra 15 Temmuz’da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hâlâ bitmemiştir. Kırk yılda oluşturulmuş bir örgütü öyle üç yılda beş yılda bitiremezsiniz. Bilhassa Fenerbahçe camiasına söylüyorum, sakın bölünmeyin” diye konuştu.

> F.Bahçe üst kimlik

Camiaya “Ne Aziz Yıldırımcı olun ne Ali Koççu olun” diye seslenen Yıldırım “Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Üst kimliğimiz Fenerbahçe’dir. Alt kimliklerle işimiz yoktur. Öyle olursa parçalanırız. Herkesin aklını başına alması lazım. Ben bir daha Fenerbahçe Kulübü’nde görev almayacağım. Fenerbahçe’ye 20 yıl hayatımı verdiğim için gidişatla ilgili düşüncelerimi açıklarım. Ancak ben Fenerbahçe’ye küsemem, darılamam. Yönetimler görevlerini yapamazsa giderler, yerlerine yenileri gelir. Yönetimde kim olursa olsun Fenerbahçe için hepimiz destek olacağız” ifadelerini kullandı.