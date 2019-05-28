Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından paylaştığı videoda şampiyonluğu ve sezon içinde yaşadıkları sıkıntıları anlattı. "Dünyanın en iyi taktiğini belirleyin, çok iyi bir fizik kaliteniz olsun, istatistikleriniz muazzam tablolar çizsin, bir de buna ilaveten takımın motivasyonunu yüksek tutun... Bunlar bile mutlaka başarı gelecek demek değil" vurgusu yapan Terim, "Galatasaray'da büyük camia, büyük marka ve büyük takım olmanın avantajlarının yanı sıra büyük inanç ve büyük bir kenetlenme var. Geçenlerde bir yemekte, 'Zihinsel bütünleşme' diye güzel bir tanımlama oldu. Bu iki kelime çok hoşuma gitti. Birçok şeyi anlatıyor. Sinerjiyi, duayı, enerjiyi, birliği ve beraberliği içine katıyor" sözlerini kullandı.



Organize kötülük

İmparator şöyle devam etti: Daha önce de biz bu bütünleşmeyle tarih yazdık. İnşallah daha niceleri olacak ama önce sözlü ve yazılı hayallerimizi hayata geçirme zamanı. Allah yardımcımız olsun. Türkiye Kupası finali öncesi basın toplantısında söylediğim bir söz var, 'Organize ama amatör kötülük' diye. Eğer bizimle ilgili bu sezonun ve bu şampiyonluğun bir hikayesi yapılacaksa, başından sonuna kadar bu kötülüğün mimarlarıyla mücadeleyi mutlaka ortaya koymak lazım. Tüm sezon pek çok karşılaşmada hakkınız yeniyor, yetmiyor ceza üzerine ceza alıyorsunuz. Bu cezayı sadece ben değil, oyuncularım, başkan, yöneticilerimiz aldık.



Bildiri bize karşıydı

O da yetmiyor, 17 kulübün siz Şampiyonlar Ligi maçına gitmişken, ne demek istedikleri pek belli olmayan, söylenildiğine göre birbirlerinden habersiz bildirisiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Kimlerin yaptığı, kimlerin hazırladığı, kimlerin servis ettiği biliniyor. Bütün ülke de Galatasaraylılar da biliyor. Burada sonuca bakmalıyız. Galatasaray'a karşı olduğu kesin. Karşınızda 10 maç ceza alan bir teknik adam var. Daha sonucu açıklanmamasına rağmen 11 oldu. 11 maç takımının başında olamamış ama 2 kupa kaldırmış bir takımın teknik direktörü var. Anlatırken basit geliyor ama bütün Galatasaraylılardan ricam yapılanları unutmamaları ve unutturmamaları...

Ali Koç'a gönderme mi?

Terim, "Bir kulüp başkanı çıkıyor günahınızı alıyor, camiasını tatmin etmek için şov yapmaya kalkıyor. Teknik adamı, oyuncusu çıkıp kendi hatasının faturasını bize kesmeye kalkıyor. Biz adı geçenlerin pek çoğu ile rakip bile değiliz. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. Hepsine geçmiş olsun" şeklinde ilginç sözler kullandı.

Geleceğin inşası için...

Şampiyon hoca, "Doğru planlama yapılabilmesi ve Galatasaray'ın sadece bugünü değil geleceğinin de inşa edilmesi için sezonun ikinci yarısında ciddi mesai verdik. Bir yandan yarışırken diğer yandan planlama yapmak için arkadaşlarımla ter döktük. Başarıyı ve kupaları kovalarken bir de bize karşı kurulmuş ittifakla mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

En iyisini yapacağız

"Yine 3 kulvarda en iyisi için yola çıkıyoruz" diyen Terim, "Bizimle yola devam edecekler, edemeyecekler, aramıza yeni katılacaklarla ilgili planımız hazır. İmkânlarımız ve UEFA'nın çizdiği sınırlar içinde ilgili arkadaşlar ve yöneticilerimiz uygulamaya geçecekler. Taraftarlarımızdan ricam var. Lütfen transfer haberlerine temkinli yaklaşın" şeklinde görüş belirtti.