Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında yarın sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak. 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele öncesi seride 1-1’lik eşitlik buluyor. Bu zorlu mücadelede parkeden galip gelen taraf adını yarı finale yazdıracak.

Serinin ilk maçında Fenerbahçe sahasındaki mücadeleyi 82-72 kazanırken, Ankara'daki mücadelede Türk Telekom 88-85 galip gelmişti.