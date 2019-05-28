Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlimizde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımı taraftarlarından hakaret içeren tezahüratta bulanan 8 şahıs, spor alanına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulmasına neden olan 2 şahıs, spor alanında taşkınlık yapan ve tesislere zarar veren 11 şahıs, Evkur Yeni Malatyaspor takımı taraftarlarından sahaya atlayıp yasak alanlara giren 2 şahıs, müsabaka esnasında sahaya yabancı cisim attığı tespit edilen 1 şahıs, hakaret içeren tezahüratta bulanan 1 şahıs kamera görüntülerinden tespit edilerek, şahısların kimlik bilgileri Passolig sisteminde yer alan turnike giriş loglarından tespit edilmiş ve haklarında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununun gerekli maddelerince adli işlem başlatılmıştır. 25 şahsa çeşitli hükümler çerçevesinde 1 yıl süre ile seyirden men tedbiri uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.