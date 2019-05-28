Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'e veda etti. Bu sezon uygulamaya giren ve büyük tartışmaları da beraberinde getiren VAR uygulamasından en çok etkilenen takımlardan biri Bursaspor oldu. VAR uygulaması sebebiyle yeşil-beyazlılar, 8 puan kaybetti. VAR bu sezon kullanılmasaydı Timsah, ligde kalacaktı. İşin ilginç tarafı ise ligden düşen iki takım ile şampiyon ve ilk 4 sırada bir değişiklik olmadığı belirlendi.

İlk kez şampiyon takım küme düştü

Bursaspor, 56 yıllık tarihinde 2003-2004 sezonunun ardından ikinci kez küme düştü. İlk küme düştüğünde 2 yıl sonra lige çıkan ve 2009-2010 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan yeşil-beyazlılar, daha sonra ligin istikrarlı takımı haline gelmişti. Son 2 senede ligde son anda kalan Timsah, bu sezon ise hayal kırıklığı yaşattı. Böylelikle ligde ilk kez şampiyon bir takım küme düştü.