Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu, TV+, tenis takvimin ikinci büyük turnuvası olan Roland Garros nam-ı diğer Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı Türkiye’ye 4K Utra HD formatında buluşacağını duyurdu. Platform; içerisinde Roland Garros’a özel açılan 4K kanalı ile sporseverler, Fransa’daki heyecanı daha keyifli bir şekilde yaşayacaklar.