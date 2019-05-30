Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı maçlar öncesinde hazırlık karşılaşmalarının ilkini Antalya'da Yunanistan ile oynadı. Heyecanla beklenen karşılaşmadan Türkiye, 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ay yıldızlıların gollerini 11. dakikada Cengiz Ünder ve 17. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Yunanistan'ın tek golü ise 90+2'de Kourbelis'ten geldi.

Stat: Antalya

Hakemler: Radu Petrescu xx, Radu Ghinguleac xx, Vladimir Urzica xx

Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Nazım Sangare xx, Kaaan Ayhan xx, Çağlar Söyüncü xxx, Umut Meraş xx, Okay Yokuşlu xx (Mahmut Tekdemir dk. 62 xx),O zan Tufan x (Oğuzhan Özyakup dk.46 x), Cengiz Ünder xxx (Emre Belözoğlu dk. 80 x), Yusuf Yazıcı xx (İrfan Can Kahveci dk. 46 xx), Kenan Karaman xxx (Abdülkadir Ömür dk.46 x), Cenk Tosun xx (Güven Yalçın dk. 55 x)

Yedekler: Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Zeki Çelik, Hasan Ali, Kaldırım, Merih Demiral, Yunus Mallı

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Yunanistan: Paschalakis x, Mavriyas x (Kotsiras dk.73), Kourbelis x, Koutris x (Stafylidis dk. 46 x), Masouras x (Ntourmisai dk. 65 x), Siopis x (Mantalos dk. 75 x), Samaris x, Pelkas x (Kolovos dk. 46 x), Valerianos x (Bouchalakis dk. 54 x), Koulouris x, Fortounis x

Yedekler: Vlachodimos, Barkas, Siovas, Bakasetas

Teknik Direktör: Angelos Anastasiadis

Goller: Cengiz Ünder (dk. 11), Kenan Karaman (dk. 17) (Türkiye), Kourbelis (dk. 90+2) (Yunanistan)

Sarı kartlar: Kourbelis (Yunanistan), Oğuzhan Özyakup (Türkiye)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, top kaleci Paschalakis'ten döndü.

11. dakikada Türkiye karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un pasında ceza sahası içi sol çaprazdaki Yusuf Yazıcı topukla meşin yuvarlağı yay gerisindeki Cengiz Ünder'e aktardı. Cengiz'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.

17. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'in sağından filelere gitti: 2-0.

24. dakikada gelişen Yunanistan atağında ceza sahası dışında topla buluşan Samaris'in sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

32. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Cenk Tosun şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'te kaldı.

39. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

41. dakikada ani gelişen Yunanistan atağında Fortounis'in ceza sahası dışından sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

49. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Cenk Tosun’un vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çeldi.

50. dakikada Kolovos’un ceza alanı sol çaprazından sert şutu kalecide kaldı.

79. dakikada Bouchalakis’in ceza sahası içine yaptığı ortada Kourbelis’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

84. dakikada Mahmut Tekdemir’in penaltı noktası üzerine verdiği pasta Güven Yalçın’ın şutunu kaleci çıkardı.

90+2. dakikada Kolovos'un ceza alanı dışından sert şutu penaltı noktası üzerinde Kourbelis'in önünde kaldı. Bu futbolcu da topu ağlara gönderdi. 2-1

3 futbolcu ilk kez A takım seviyesinde milli forma giydi

Hazırlık karşılaşmasında Yunanistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu, ilk kez A takım seviyesinde ay-yıldızlı formayı giydi.

Antalya Stadı'nda Yunanistan ile oynanan hazırlık maçına A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun ve Kenan Karaman'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

A Milli Takım'da kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları Umut Meraş ve Nazım Sangare, ilk kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Karşılaşmada sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, Mert Günok, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Ali Şahiner kadroda yer almadı.

Taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı

Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları verildi.

Yunanistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Antalya Stadı önünde etkinlik alanına kurulan sahnede çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.