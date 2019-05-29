Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kötü sonuçların da etkisiyle taraftarın yoğun baskısına dayanamayarak teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal’ı oturtmuştu. Yönetim, beklenen etkiyi yapamamasına rağmen yeni sezona da Yanal’la girme kararı aldı. Tecrübeli teknik adama kendi kadrosunu kurma fırsatı sunulunca, Yanal’ın listeye yazdığı ilk isim ise İrfan Can Kahveci oldu. Tribünlerin arzu ettiği hücumcu takımı kurmak isteyen Yanal, Başakşehir’in 23 yaşındaki yıldızı için ‘olmazsa olmaz’ vurgusu yapınca yönetim de kesenin ağzını açtı. İrfan Can, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakarken, sarı-lacivertliler de Başakşehir’e 5 milyon avroluk teklifte bulundu.

Brahimi’ye teklif

Emre Belözoğlu’ndan sonra İrfan Can’ın da yeni sezonda F.Bahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Başakşehir rakamın biraz daha artırılmasını bekliyor. Sarı-lacivertlilerin işi bitirmek için Başakşehir’e ‘para artı oyuncu’ teklifi yapabileceği belirtiliyor. Öte yandan yabancı transferler için de görüşmeler tam gaz devam ediyor. West Ham ve Real Betis’in de peşinden koştuğu Porto’nun sol kanadı Yacine Brahimi’de Fenerbahçe bir adım önde. Haziran sonunda serbest kalacak 29 yaşındaki Cezayirliye senelik 3 milyon avrodan 3 yıllık teklifte bulunan Fenerbahçe, başarı endeksli bonusların da etkisiyle mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

TARİHİN EN KÖTÜSÜ

Fenerbahçe 3 puanlı sistemde en kötü istatistiklerine bu sezon imza attı. Sarı-lacivertliler, en az puan (46), en az galibiyet (11), en fazla mağlubiyet (10) alırken aynı zamanda en az gol atıp (44) en çok gol yediği (44) sezonda, Galatasaray’dan 23, Beşiktaş’tan 19, Trabzonspor’dan 17 puan fark yedi.

YILDIRIM’A CEVAP GELDİ

F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, önceki gün Silivri’de “FB TV benim bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum” siteminde bulunmuştu. FB TV sosyal medya hesaplarından gösterilen görüntüde “2 Kasım 2018 FB TV Tarihte Bugün” programında Yıldırım’ın doğum gününün kutlandığı belirtildi.

DAHA İYİ OLMALIYDIM

Fenerbahçe’nin sezon başında Swansea City’den kiraladığı Andre Ayew, sarı-lacivertli kulübe veda etti. Ganalı futbolcu, “Umarım Fenerbahçe gelecek sezon daha iyi olur. Kişisel olarak konuşmam gerekirse, daha iyisini yapmalıydım” açıklamasında bulunurken kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.