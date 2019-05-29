Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da devre arasında Sparta Prag’dan kiralanan Semih Kaya şampiyonluk öyküsünü anlattı. Puan farkının fazla olduğu dönemde Fatih Terim’in futbolcularla önemli konuşmalar yaptığını ifade eden millî stoper “Fatih Hoca’nın bize yaptığı konuşmaları burada söylemem doğru olmaz. Hoca’yla takım arasında olan bir durum. Ama Hoca bize ‘Kazanacaksınız’ dedi. Bunu söylediği anda zaten her şey bitmiş oluyor” diye konuştu. Fatih Terim dışında başka bir ismin bu başarıyı yakalamasının zor olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu “Başka bir teknik adamla bu başarının gelmesi zordu. Gerçekten zordu. Hoca’mız bunu daha önce de yaptı. Çok şahit olduk bu duruma, çok defa başardık. Camia olarak böyle bir Hoca’mız olduğu için gerçekten çok şanslıyız” dedi. ,

SEMİH'TEN İNCİLER

> Galatasaray bir gün Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak.

> Ciddi bir puan farkı vardı ve hiçbir zaman yılmadık, pes etmedik.

> Galatasaray benim yuvam. Kalmamı isterlerse kalırım.

> Biz ne zaman farkı kapattık, hakem hataları konuşulmaya başladı.