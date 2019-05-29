Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sezonu üçüncü tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş’ta gidecek ve kalacak oyuncular için yeni teknik direktör bekleniyor. Takımdaki futbolcuların neredeyse tamamının kalıp kalmayacağı belli değil. Yönetim de yeni hoca gelmeden adım atmak istemiyor.

Kesin kalanlar

En çok merak edilen isim olan Âdem Ljajic’in bonservisi alınıyor. Boşnak asıllı yıldız büyük bir sürpriz olmadığı takdirde gelecek sezon da siyah-beyazlı formayla ter dökecek. Transfer olduğundan bu yana attığı gollerle takıma büyük katkı veren ve yeni sezonda kaptan olması beklenen Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül ve Caner Erkin de kesin olarak kadroda yer alacak.

Talipleri olanlar

Vida’ya İtalyan ve Fransız ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Gary Medel de İngiltere’den gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Jeremain Lens’e Hollanda’dan talipler var. Güven Yalçın’a Almanya’dan, Dorukhan Toköz’e de İtalya’dan teklifler geliyor. Sözleşmeleri devam eden beş oyuncunun transfer olmaları hâlinde Beşiktaş bonservis geliri elde edebilecek.

Belirsizler

Quaresma’nın bir yıllık sözleşmesi mevcut. Portekizli yıldız ayrılmak için alacaklarının ödenmesini bekliyor. Atiba Hutchinson ilerlemiş yaşı sebebiyle futbolu bırakma noktasına geldi ve devam edip etmeme konusunda henüz son kararını vermiş değil. Karius ise daha iyi bir kaleci bulunmadığı takdirde takımda kalacak. Mirin’in performansı istikrarsız ama maliyeti az. Oğuzhan Özyakup, Enzo Roco, Cyle Larin, Muhayer Oktay, Necip Uysal ve Orkan Çınar için de yeni hocanın kararı belirleyici olacak.

Kesin gidenler

Shinji Kagawa ile yüksek maliyeti ve sık sık sakatlık yaşaması sebebiyle yollar ayrıldı. Adriano da ilerlemiş yaşı ve yüksek maliyeti sebebiyle istenmiyor. Uzun zamandır forma giyemeyen ve yönetimle arası bozuk olan Gökhan Töre ile Tolga Zengin de yeni sezon planlamasında yer almıyor. Sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek de Beşiktaş’a veda edecek.

Guti de veda etti

Şenol Güneş’ten sonra yardımcısı Guti Hernandez de Beşiktaş’a veda etti. Daha önce siyah-beyazlı takımda birinci adam olmak istediğini açıklamasına rağmen yönetim tarafından bu yönde bir adım atılmayınca İspanyol teknik adam ayrılmaya karar verdi. Gelecekte Real Madrid’i çalıştıracak isimler arasında gösterilen efsanevi ismin, eski takım arkadaşı Zinedine Zidane’ın ekibinde yer almak istediği öğrenildi.