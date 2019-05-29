Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda en fazla görev yapan hakem Cüneyt Çakır oldu.

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı sezonda oynanan 306 maçta 24 farklı hakem düdük çaldı. Hakemler, bu sezon bin 355 sarı, 79 kırmızı kart gösterirken, 121 kez penaltı noktasını işaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), en fazla FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a görev verdi. UEFA'nın da gözde hakemlerinden Çakır, 25 Süper Lig maçına atandı.

Sezonu Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçıyla açan Çakır, ligde 14. hafta yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev aldı.

Çakır ayrıca şampiyonluğun belli olduğu sezonun en kritik maçında tercih edildi. Galatasaray'ın, 33. haftada Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. şampiyonluğunu ilan ettiği maçı tecrübeli hakem Çakır yönetti.

Son hafta küme düşme hattını yakından ilgilendiren Göztepe-MKE Ankaragücü maçında düdük çalan Çakır, ayrıca Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finalinde de görevlendirildi.

Cüneyt Çakır'ı, 23 maçla Mete Kalkavan takip ederken, Fırat Aydınus 21, Ali Palabıyık, Bülent Yıldırım, Halis Özkahya ve Halil Umut Meler 20'şer karşılaşmaya çıktı.

MHK tarafından Palabıyık 1, Aydınus ve Yıldırım 2'şer kez derbiye atandı.

Ankara bölgesi hakemi Yıldırım, Beşiktaş-Fenerbahçe (3-3) ve Galatasaray-Beşiktaş (2-0) derbilerinde düdük çaldı. 47 yaşındaki hakem, Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki yönetimiyle eleştirilerin hedefinde oldu.

Bu sezon 30 gün hak mahrumiyeti cezası da alan ligin deneyimli isimlerinden Aydınus, Fenerbahçe-Beşiktaş (1-1) ve Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbilerini yönetti. Palabıyık ise 1-1 biten Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında görev aldı.

Süper Lig'de en az görev yapan hakemler ise 2'şer maç yöneten Bahattin Şimşek, Ali Şansalan ve Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

Kırmızı kartına en fazla Aydınus başvurdu

Bu sezon hakemler arasında en fazla kırmızı kartı Fırat Aydınus, sarı kartı ise Ali Palabıyık çıkardı.

Aydınus, 21 maçta 10 kez kırmızı kartına başvurdu. Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana maç yöneten Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar sonrası sarı-lacivertli ekipten Roberto Soldado ve Jailson, sarı-kırmızlılardan da Badou Ndiaye'ye kırmızı kart gösterdi.

Palabıyık, 9 futbolcu ihraç ederken, Mete Kalkavan 7 kez kırmızı kartını kullandı.

Sarı kart istatistiklerine bakıldığında ise Ali Palabıyık başı çekti. 112 kez sarı kartına yönelen Palabıyık, toplam kart sayısında da ilk sırada yer aldı.

Ankara bölgesi hakemi, 20 maçta 112'si sarı, 9'u kırmızı olmak üzere toplamda 121 kez kartına başvurdu.

97 sarı ve 3 kırmızı kart çıkaran ligin en fazla maç yöneten hakemi Cüneyt Çakır ise toplamda 100 kez kartını kullandı.

Beyaz noktayı en fazla işaret eden hakemler

Ligde en fazla penaltı veren hakemler Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler oldu. İki hakem, 12'şer kez beyaz noktayı işaret etti.

Bülent Yıldırım, 11 kez penaltıya hükmederken, Yaşar Kemal Uğurlu 10, Fırat Aydınus 9, Cüneyt Çakır ve Arda Kardeşler 8'er kez beyaz noktayı gösterdi.