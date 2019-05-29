Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk'la gelecek sezon için anlaşma sağlanamadı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ve başkan yardımcısı Ali Zeki Saruhan, İstanbul'da Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, görüşmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağlayamadık. Okan hocamızla seneye beraber olamayacağız. Ailevi koşullar gereği teklifimize teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

Bakır, Buruk ve ekibine teşekkür ederek başarı diledi.