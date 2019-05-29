Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir takımıyla büyük başarılara imza atan Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre; Abdullah Avcı, yarın Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshederek Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avcı ile ilgili olarak, "Yarın sabah 12'de Abdullah Avcı ile kulüp binasında bir araya geleceğiz. Sonrasında gerekli açıklamayı yapacağız." diye konuştu.

Okan Buruk, Başakşehir'e...

Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile bugün yollarını ayıran genç teknik adam Okan Buruk'un ise Başakşehir'le anlaştığı, Avcı'dan sonra takımın başına geçeceği belirtildi.