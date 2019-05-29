Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın gözde turizm merkezi Uludağ’da günübirlik gezintiye çıkan 2 yabancı uyruklu kadın, havanın kararması ve bölgeyi bilmemeleri sebebiyle kayboldu. Telefon yardımıyla jandarmadan yardım isteyen turistlere henüz ulaşılamazken, jandarma ekipleri telefon sinyalinden yer tespit etmesinin ardından kurtarma operasyonu başlayacak. Operasyon için hazır bekleyen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri kaybolan kadın turistlerin yer tespitinin ardından operasyona başlayacak.