Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan başlayacak. Böylece Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne kalamasa da UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı garantiledi.
Medipol Başakşehir, Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla birlikte Lyon'un doğrudan gruplara katılması sonrası elemelerde 1 turu otomatik olarak atladı.
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan başlayacak. Arsenal'in kazanması halinde temsilcimiz 2. ön eleme turu oynamak zorunda kalacaktı.