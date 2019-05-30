Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı bütün hızıyla devam ederken, Fenerbahçe Beko, sahasında misafir ettiği Türk Telekom’u 92-59’luk skorla geçti. Sarı-lacivertliler böylece seriyi 2-1’e getirerek yarı finalde Tofaş’ın rakibi oldu. Karşılaşmaya Sırp yıldızı Nikola Kalinic’in üçlükleriyle başlayan ev sahibi takım Türk Telekom’un top kayıplarını da iyi değerlendirince ilk periyodu 22-17, Kalinic’e Sloukas’ın da eşlik etmesiyle devreyi de 15 sayılık farkla 46-31 üstün kapattı.

Kalinic’ten 22 sayı

İkinci yarıya da yüzdeli dış şutlarla başlayan Fenerbahçe bu bölümde maçı kopartmak istese de kısa oyuncularının çembere gitmesiyle farkı tek haneli sayılara indiren Telekom oyuna tutunmaya çalıştı. Ancak Kalinic’in sürüklediği sarı-lacivertliler hem hücumda hem de savunmada etkili olup sahadan 92-59’luk galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe’de THY Euroleague Final Four’unun eleştirilen ismi Nikola Kalinic kaydettiği 22 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Ortalık karıştı

Fenerbahçe ile Telekom arasındaki mücadelede bitime 5 dakika kala ortalık bir anda karıştı. Maçın yıldızı olan Nikola Kalinic, kenara gelirken ilk maçta Kenny Gabriel’in yaptığı harekete bir göndermede bulununca Türk Telekomlu oyuncular tepki gösterdi. İtişmeler sonrasında hakemler Kalinic ve Redding’e teknik faul verirken Koç Burak Gören’e de teknik faul çıktı.