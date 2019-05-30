Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Kiralık sözleşmeleri sona eren Slimani ve Benzia, mukaveleleri biten Valbuena ile Neustadter’in ardından Andre Ayew de sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı. Bu arada Roberto Soldado’nun sosyal medya hesabından kolilenmiş eşyalarını paylaşması da İspanyol golcünün veda hazırlığı olarak yorumlandı. Sarı-lacivertlilerde Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Kameni, Frey, Reyes, Alper, Barış ve Ferdi’nin de yeni sezonda olması beklenmiyor.

KURTARICI TIGRES

Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği ancak kötü performansı sebebiyle Leganes’e kiraladığı Reyes’e ülkesi Meksika’dan talip çıktı. Tigres, Reyes için kapıyı çalarken sarı-lacivertliler bedavaya aldıkları oyuncudan bonservis geliri elde etmenin hesaplarına başladı.

Âşık toprağa veriliyor

Önceki gün vefat eden Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Metin Âşık bugün toprağa verilecek. Yetmiş iki yaşında hayatını kaybeden Aşık için bugün 14.30’da Dereağzı’nda tören yapılacak. Âşık’ın naaşı Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Hedefteki isim Durm

Sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe, sol beke Hasan Ali’yi yedek bırakacak bir takviye planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, Premier Lig’e veda eden Huddesfield’ın Alman savunmacısı Erik Durm için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.