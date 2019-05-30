Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim bilebilirdi ki Simoviç’ten, Taffarel’den sonra taraftarın gönlünü böylesine fethedecek, tarihe adını daha aktifken kazıyacak bir kaleci daha gelecek... 2011’de İtalya’nın Lazio takımından transfer olurken kimse bu kadarını tahmin edemezdi tabii ki. Muslera 5 lig şampiyonluğuna damga vururken sarı-kırmızılı forma altında dört Türkiye Kupası, dört de Süper Kupa olmak üzere toplamda 13 kupa kazandı. Galatasaray tarihinin en çok forma giyen yabancısı da olan Uruguaylı kırılması zor rekorlara imza attı. 22’nci şampiyonluğun özellikle son dönemecinde hatasıza yakın oynayan Muslera “2011’de buraya geldiğimde yaptığım röportajı söylemiştim, Galatasaray formasıyla kazanabildiğim maksimum kupayı kazanmak istiyorum diye. Bu zamana kadar 13 kupa kazandım. Elbette daha fazlasını istiyorum. Tabii ki kupaları ben tek başıma kazanmadım. Takım arkadaşlarımla kazandık, en önemlisi de Fatih Terim’le kazandık. En çok kupayı onunla kazandım” dedi.

Bitti demeden...

Galatasaray’a daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Muslera “Galatasaray gibi bir camiaya, böyle bir tarihi olan, taraftarı olan bir camiaya karşı herkesin saygı olarak maksimumunu göstermesi gerekiyor. Biz bunu fazlasıyla hak ediyoruz, başarılarla, yaptığımız işlerle. Bu 8 puan fark varken de böyleydi. Hoca’mızın bize verdiği mesajlar, hocamızın bize verdiği duygu ve düşünceler hep bu yöndeydi. Sonuna kadar da bırakmadık. Tabii Başakşehir’i de tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Ama dediğim gibi, yarışın içinde Galatasaray varsa, her zaman saygıyı maksimum seviyede hak eder ve Galatasaray bitti demeden bitmez” ifadelerini kullandı. Muslera şampiyonlukta aslan payının Fatih Terim’e ait olduğunu söylerken “O burada olunca Florya’da bile çiçekler açıyor” derken “Klopp mu Ğuardiola mı” sorusuna “Fatih Terim. Ondan başkası aklıma bile gelmez” cevabını verdi.

Süper Aslanlar

21 Yaş Altı Futbol Ligi Süper Kupa maçında Boluspor’u 4-0 yenen Galatasaray, şampiyon oldu. Kocaeli Stadı’nda oynanan maçta U21’de Süper Lig grubu şampiyonu Galatasaray ile U21 1. Lig grubu şampiyonu Boluspor karşı karşıya geldi. Galatasaray’ın gollerini Metehan Mertöz, Atalay Babacan, Ferhan Evren ve Ahmet Onur Doğuku (kk) attı. Genç Aslanlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Onyekuru’ya kanca

İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad, Galatasaray’ın bir sezon daha kiralamak istediği Henry Onyekuru’yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Bask temsilcisinin, bonservisi Everton’da olan 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için 7 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Gökay’la beş yıl daha

Galatasaray Kulübü, U 21 takımının kaptanı Gökay Güney ile beş senelik sözleşme imzalandığını duyurdu. Genç oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Büyük gurur yaşıyorum. Bir ömür boyu bu formayı giymek nasip olur inşallah” ifadelerinde bulundu.