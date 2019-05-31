Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geride kalan kâbus sezonda yapılan yeni transferlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe’de gündem Başakşehir’in sezona damga vuran yıldızları...

Teknik direktör Ersun Yanal’ın uzun süredir gündeminde olan İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için daha önce nabız yoklayan Sarı-Lacivertliler, harekete geçiyor. Hem de reddedilemeyecek bir teklifle...

Başakşehir’e, para artı iki futbolcu önerilecek. Başakşehir’in de yeni yapılanma kapsamında bu öneriye sıcak bakma ihtimali yüksek. Yurt dışını istemediler İrfan Can’ın adı bir süredir Bundesliga ekipleriyle anılırken Visca için ise İspanya ve Güney ülkelerinden teklifler vardı.

Ancak her iki oyuncunun da Fenerbahçe’ye gitmek istemeleri Başakşehir’in bu anlaşmayı kabul etmesi adına önemli etkenler olarak öngörülüyor.