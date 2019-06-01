Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin yıldızı Elif Elmas’ın Türkiye kariyeri kısa sürecek gibi görünüyor. İtalyan, İngiliz, Alman ve Rus ekiplerinin istediği 19 yaşındaki orta sahanın rotası Çizme’ye dönmüş durumda. Elif’in menajerliğini yapan babası Cevat Elmas’ın “Sadece onunla iletişim hâlindeyiz” dediği menajer ve temsilci George Gardi, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarla transferdeki son duruma açıklık getirdi. Elif Elmas için “Futbol hayatımdaki en büyük mutluluğum Elif Elmas’ın değerinin fark edilmesi” yorumu yapan Gardi “Onu kimse tanımadan önce bilen birkaç kişiden biriyim. Bence, bu sezondan sonra her kulüpteki baskıyı kaldırabilir” ifadesinde bulundu.

Devler peşinde

Elif Elmas için çok sayıda teklif aldıklarını belirten George Gardi “Birçok Avrupa devi onun peşinde ki, bu bir sürpriz değil. Elif gerçekten çok kaliteli bir genç. İtalya’nın dört büyük kulübünden teklif var” derken “Ancak bu konuda son sözü Başkan Ali Koç söyleyecek. Fenerbahçe’nin memnun olmayacağı bir teklif gelmediği sürece bu transfer gerçekleşmez” dedi. Elif Elmas’ın henüz kariyerinin başında olduğunu vurgulayan Gardi “O kabiliyetli ve çalışkan bir futbolcu. Gelişime de son derece açık. Sergej Milinkovic-Savic’e çok benziyor” diye konuştu. İtalyan, İngiliz ve Alman kulüplerinin ilgilendiği Elif Elmas için Fenerbahçe 20 milyon avro bonservis talep ediyor.

Mitrovic de listede

Slimani, Frey ve Soldoda’dan oluşan golcü grubunu yenileyecek Fenerbahçe’de transfer bütçesinin büyük bir bölümü bu mevki oyuncularına harcanacak. Rizespor’la Vedat Muriç pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Atletico Madrid’ten ayrılmayı kafasına koyan Nikola Kalinic için de girişimlere devam ediyor. Fenerbahçe’nin temasa geçtiği son isim ise Premier Lig’e veda eden Fulham’ın Sırp yıldızı Aleksandar Mitrovic. 24 yaşındaki golcüyü kiralamak isteyen sarı- lacivertliler her iki Sırp için de Mirsad Türkcan’ı devreye sokmuş durumda.

PROGRAM NETLEŞTİ

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz’da start verecek. 3-13 Temmuz tarihlerinde Topuk Yaylası’nda kamp yapacak sarı-lacivertliler kampın ikinci etabını ise 20-26 Temmuz’da Viyana’da gerçekleştirecek. Fenerbahçe, 30-31 Temmuz’da ise Almanya’da Audi Cup’a katılacak.

TOPUK’A GELSİNLER

Teknik direktör Ersun Yanal, yönetimden transferlerin biran önce bitirilmesini istedi. Yeni oyuncuların Topuk Yaylası’nda takıma katılmasının önemine vurgu yapan Yanal “Bu sezon beklentilere cevap vermek için çok çalışmamız gerek. Bunun için de vakit önemli” diyerek yönetime mesajı yolladı.

SÜRPRİZ KOLOMBİYALI

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sezonu Barcelona’da tamamlayan Jeison Murillo için Valencia’nın kapısını çaldı. Katalan devi, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Murillo’nun satın alma opsiyonunu devreye sokmayınca Fenerbahçe 27 yaşındaki savunmacı için harekete geçti.