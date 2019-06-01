Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın ve M. Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Trtspor'a açıklama yapan Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

'Sezonun bitmesiyle beraber bazı yorgunluklar da oluyor ama bizler en iyi şekilde çalışacağız. Fransa favori takım ama onların için de hiç kolay bir maç olmayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaş ilerledikçe karşınızdaki engeller de artıyor. Hayatımda ailemden sonra vazgeçemeyeceğim en büyük tutku futbol. Milli takımdan sonra bir karar vereceğim, ya bırakacağım ya da 1 sene daha futbol oynayacağım.'