Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyüğü Madrid'deki Wanda Metropolitano'da oynanan finalde karşılaştığı güçlü rakibi Tottenham'ı 2-0'lık skorla deviren Liverpool oldu. Geçtiğimiz sezon yine final oynayan ancak bu kupayı en çok kazanan takım olan Real Madrid'e kaybeden Jürgen Klopp'un ekibi ilk golünü karşılaşmanın 2. dakikasında Salah'ın penaltısıyla buldu. Maçın henüz 21'inci saniyesinde Mane'nin yaptığı ortayı eliyle kesen Sissoko takımının finale adeta geride başlamasına neden oldu. Sonrasında, neredeyse maç boyunca topla daha fazla oynayan taraf Tottenham'dı. Fakat golü yine Klopp'un takımı buldu. 87. dakikada Origi isabetli vuruşuyla fişi çekti.

Klopp sonunda!

Tarihi boyunca 4 Şampiyon Kulüpler Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Liverpool böylece 2004-2005 sezonunda İstanbul'da kazandığı en büyük kupayı bir kere daha müzesine götürme başarısı gösterdi. Öte yandan daha önce iki Şampiyonlar Ligi finali kaybeden Alman teknik adam Jürgen Klopp da bu defa finali kazanan isim oldu. Final yolunda Borussia Dortmund, Manchester City ve Ajax'ı kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza atan Tottenham ise mağlubiyetin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 2018-2019 sezonu boyunca hiç transfer yapmadan Şampiyonlar Ligi'de finale çıkma başarısı gösteren Londra ekibinde teknik direktör Mauricio Pochettino gelecek sezon da bu noktada yer alabilmek için gerekli takviyeleri yapacaklarını söyledi.

Cimbom'a dev rakipler

Şampiyonlar Ligi'nin Liverpool'un kazanmasıyla birlikte, G.Saray'ın da 1. torba rakipleri netleşti. Buna göre Devler Ligi kura çekiminde sarı-kırmızılı temsilcimizin grubundaki muhtemel rakipleri Liverpool, Chelsea, Manchester City, Barcelona, Juventus, PSG, Bayern Münih ve Zenit ekiplerinden biri olacak.