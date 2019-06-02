Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu dün Ankara’da gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren Nihat Özdemir TFF’nin 42. başkanı oldu. Türk futboluna hizmete talip olduğunu söyleyen Özdemir “Yıldırım Bey ile başlayan projelere devam etmek ve yenilerini ekleyip Türk futbolunu ileriye taşımak arzusundayım. Keyif alan insanların sayısını artırmak temel hedefim olacaktır. Sorunsuz mali yapı, istikrarlı yapı için 4 yıl boyunca tüm enerjimle Türk futboluna hizmet edeceğim. Barış, hoşgörü ve huzur ortamının bozulmaması şarttır. Adalet ararken adil olmalıyız. Hedefimiz Türk futbolunu yukarılara çıkarmak ve istikrarlı bir şekilde dünya futbolunda ilk 10 arasında olmayı sağlamak olacaktır” diye konuştu.

MHK için master plan

“Omuz omuza vererek çalışmalıyız” diyen Özdemir “Mutlak suretle kurumsal çalışma düzeni bir numaralı önceliğimiz olacaktır. Kurullarımızda çalışacak arkadaşlarımızı belirlerken en önemli konu liyakattır. Layık olan kişileri göreve getireceğiz. UEFA’da olduğu gibi yeni bir organizasyon şeması ile yola devam etmek istiyoruz. Yönetim Kurulu üyeleri hiçbir şekilde günlük işlere karışmayacak. Bunlar profesyonel arkadaşlar tarafından yürütülecektir. 5 büyük futbol ülkesinin çalışmalarını yakından araştırmak istiyoruz. Bir komite ile yakından inceleyeceğiz. Komitenin raporuna göre MHK’nın 3 yıllık master planını yapıp kamuoyuna sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Koç: 80 milyon dolar nereye gitti?

Güreli: 534 milyon lira dağıttık ya!

TFF Genel Kurulu’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yayın ihalesiyle ilgili eleştirilerine Hüsnü Güreli’den sert cevap geldi. Koç “Havuzdan bir önceki dönemde 125 dolar alırken bu defa 35 milyon dolar verildi. 80 milyon dolar nereye gitti? Bu iş Tahkim’e gittiğinde ülkemizi temsil eden avukatlar, hakemler ne yaptı? Niye bizim aleyhimize oy kullanmak zorunda kaldılar” dedi.

Zarara uğramadık

Güreli bu sözlere karşılık “Meşhur 80 milyon dolarlık hikâye çok yanlış aktarıldı. Ali Koç bana sorsaydı, kendisinin hukukçusu benim arkadaşım. 534 milyon lira Yıldırım Demirören Federasyonu kulüplere para aktardı. Bu para aktarılmasa bizim kasamızdaydı. Kulüplere avans olarak verildi. TFF’nin uğratıldığı bir zarar yoktur” diye konuştu.

ALTINTOP’TAN YABANCI ÇIKIŞI

TFF’nin çiçeği burnunda yöneticisi Hamit Altıntop kendisini mutlu ve gururlu hissettiğini söyledi. Altıntop, yabancı sınırlaması tartışmalarıyla ilgili olarak “Ben genelde kuralcıyımdır ama sınırlamalara da karşıyım. Olaya tek taraflı bakmamak gerek. Bunu konuşacağız, tartışacağız. Bence sınırlamadan ziyade burada eğitim sisteminin ve kalitenin sorgulanması lazım” dedi.

Kim kimdir?

> Nihat Özdemir (69)

(Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı - makine mühendisi)

> Servet Yardımcı (62)

(UEFA Yönetim Kurulu Üyesi)

> Mehmet Baykan (55)

(Spor Hizmetleri Genel Müdürü, İstanbul Üni. Hukuk Fak. mezunu)

> Erdal Bahçıvan (55)

(İstanbul Sanayi Odası Başkanı, Boğaziçi Üni. İşletme Bölümü mezunu)

> Erhan Kamışlı (55)

(Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Şevket Sabancı’nın damadı)

> Yılmaz Büyükaydın (53)

(Trabzonspor Eski Yöneticisi, A. Sebat’ın eski santrforu)

> Ali Düşmez (60)

(ASKF Başkanı - Amatör

ve profesyonel eski futbolcu)

> Mustafa Çağlar (40)

(Bursaspor Eski Başkanı Cavit Çağlar’ın oğlu)

> İsmail Erdem (60)

(Sancaktepe Eski Belediye Başkanı)

> Mustafa Hacıkerimoğlu (53)

(Trabzonspor Genel Kurul üyesi - İş insanı)

> Nuri Akın (75)

(Akın Holding Yönetim Kurulu Başkanı - Tekstilci)

> Selim Soydan (78)

(F.Bahçe eski yöneticisi - Eski millî futbolcu)

> Hasan Akıncıoğlu (63)

(Antalyaspor eski başkanı - Turizmci, Kulüpler Birliği eski asbaşkanı)

> Onur Alkın Kalkavan (44)

(Rizespor eski başkanı Metin Kalkavan’ın yeğeni, Türkon Line CEO’su)

> Hamit Altıntop (36)

(Eski millî futbolcu - Schalke, B. Münih, Real Madrid, G.Saray’ın eski oyuncusu)