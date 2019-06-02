Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Başkan Fikret Orman ve yöneticilerle BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi. Beşiktaş teknik direktörü olmanın ayrıcalığını yolda yürürken bile hissettiğini belirten Avcı, "Çok güzel bir duygu. Her camia değerlidir. Benim çocukluğum İnönü Stadyumu'nda, Taksim'den yürüyerek merdivenlerden aşağı inerek, Beleş tepeden maç seyrederek geçti. Beşiktaş Kulübü'nde duygu ve ruh başka. Bunu geldiğim günden beri hissediyorum. Umarım Vodafone Park'taki o müthiş taraftarın, rakip olarak geldiğimde hissettirdiği duyguyla ve bizim de oyun gücümüzle güzel şeyler yapacağız. Bugünden itibaren çalışmaya başladık" diye konuştu.

Taraftara övgü

Abdullah Hoca, "2 sene önce Vodafone Park'ta oynadığımız bir maç var. 89'uncu dakikada golü attık. Ben tabelaya baktım, 'herhalde bitti' dedim. Ama seyirci 'bu maç böyle bitmez' dedi. İnanılmaz bir coşkuyla tepki oyuncuyu itti ve maç 1-1 bitti. Duran toptan yemiştik. Bunu ben küçükken de yaşadım. Şimdi oraya gittiğin zaman da yaşıyorsun. Taraftarın takımın üzerinde inanılmaz katkısı olacak" ifadelerini kullanırken, "Şenol Hoca'ya ve ekibine de teşekkür etmek lazım. Kendisini de ziyaret edeceğim zaten Antalya'ya gidip. Hem benim eski hocam. Ben futbolcu, o teknik direktördü. Onun da fikirlerini alacağım" dedi.

İlk isteği Epureanu

Abdullah Avcı'nın takımda görmek için ağzından çıkan ilk isim Başakşehir’den öğrencisi olan Alexandru Epureanu oldu. Hocanın, “Epureanu Türkiye'nin en iyi stoperi. Geçen sezon onun sakatlığından sonra savunmamızı toparlayamadık. Vida ile çok uyumlu bir ikili olacaktır" dediği öğrenildi.

Tesisler yenileniyor

Siyah-beyazlıların antrenmanlarını yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yenileme çalışmaları başlıyor. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın önceki gün tamamını gezerek beğendiği tesislerde sadece ufak çaplı düzenlemeler ve bakımların yapılacağı belirtildi.

Hoş geldin Hoca’m!

Beşiktaş, yeni hocası Abdullah Avcı’yı resmen açıkladı. Başarılı hoca ile üç yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken kulübün resmî internet sitesinden “Beşiktaş’ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Liverpool’a tavır

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde hatalı goller yiyerek Liverpool’un kupayı alamamasının sorumlusu olarak gösterilen Loris Karius, kulübüne tavır yaptı. Alman file bekçisi, kendisini final maçına davet eden kulüp yetkililerini geri çevirip tatiline devam etti.

ORMAN UMUT DAĞITTI

Fikret Orman, kulüp dergisindeki yazısında camiaya umut dağıttı. Orman, “Yeni teknik direktörümüz ve futbol takımımızla arzuladığımız şampiyonluğun geleceğine tüm kalbimle inanıyorum. Çok daha büyük başarılara imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.