Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER ÇETİN ENGİN

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki kritik Fransa ve İzlanda maçlarına hazırlanan A Millî Takım özel maçta Özbekistan'ı kolay yendi: 2-0. Yunanistan'ın ardından ikinci hazırlık maçını da kazanan ay-yıldızlı ekibimiz büyük moral depolarken şimdi gözlerini 8 Haziran'da oynayacağı Fransa maçına çevirdi. Şenol Güneş, Yunanistan on birine göre 10 değişik oyuncuyla sahaya yayıldı. Millîlerin ikinci bölge organizasyonlarını ve kanat bindirmelerini efektif kullanıp, süratli dikine paslarla rakip ceza sahasına çabuk inmesi belirgin bir değişimi gözler önüne serdi ve olumlu not aldı. Enes Ünal'ın 7. dakikadaki vuruşu kaleci Suyunov'da kaldı.

HAZIRIZ FRANSA

17. dakikada serbest vuruşu İrfan Can Kahveci altı pas önüne indirdi, bu sezon Lille'deki performansıyla beğeni toplayan sağ bekimiz Mehmet Zeki Çelik kurnaz bir kafa vuruşuyla takımımızı öne taşıdı: 1-0. 57'de farkı ikiye çıkardık. Kaptan Oğuzhan ortaladı, Kenan kafasını çalıştırdı; kaleci Suyunov'dan dönen meşin yuvarlağı Zeki Çelik tamamladı ve kendisiyle takımımızın ikinci golünü kaydetti: 2-0. 90. dakikada bir de penaltı kaçırdık. Abdülkadir Ömür'ün ceza sahasında Ismailov tarafından düşürülmesiyle beyaz noktaya gelen İrfan Can'ın heyecanı yüzünden okunuyordu. Fakat vuruşunu kaleci Suyunov topu yatarak kontrol etti. Millîler Fransa'ya 'hazırız' mesajı gönderdi.

SAVAŞ ŞİMDİ BAŞLIYOR

A Millî Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Özbekistan maçı sonrası, "Bu oyun Fransa karşısında yetmez. Ligin sonundayız ve iki hazırlık maçı yaptık. Oyuncuların tamamını oynatmaya çalıştık. Sıkıntısı olanları dinlendirdik. İki hazırlık maçına baktığımızda oyun olarak istediklerimizi yapmaya çalıştık ama rakipler Fransa ayarında olmadığı için bir ölçü olacağını düşünmüyorum" derken, "Asıl savaş bundan sonra başlıyor. Sezon sonunu yaşıyoruz ve yorgunluklar, moralsizlikler, hepsi var. Fransa maçında ofansta ve defansta çok iyi olmamız gerekiyor" sözlerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu maçı statta izledi. Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Şenol Güneş'e ve ekibine inanıyoruz. Fransa ile en az berabere kalırız, yenilmeyiz diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

GÜNEŞ'TEN JEST

Maçtan önce A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımımızın kaptanlarından Emre Belözoğlu, misafir takımın teknik direktörü Hector Cuper'e, üzerinde ismi yazılı millî takım forması hediye etti. Cuper bu jeste teşekkür etti.

BİZE YETİŞECEK Mİ?

Fransa'nın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısında Kylian Mbappe, rakibinin sol ayak bileğine basması sonrası yerde kaldı ve soyunma odasına sekerek gitti. Futbolcunun Konya'da oynayacağımız maça yetişip yetişmeyeceğinin belli olmadığı açıklandı.