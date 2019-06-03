Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 9. gününde tek erkeklerde Novak Djokovic ile tek kadınlarda Simona Halep, çeyrek finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 4. turda karşılaştığı klasmanın 45. sırasında yer alan Alman Jan-Lennard Struff'u bir saat 33 dakika süren mücadelede 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kariyerinde biri Fransa Açık olmak üzere 15 grand slam şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic'in çeyrek finaldeki rakibi, İtalyan Fabio Fognini'yi eleyen 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev oldu.

Turnuvada 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, 14 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils'i bir saat 48 dakika sonunda 6-4, 6-4 ve 6-2 biten setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı. Geçen yılın finalisti Thiem çeyrek finalde, Arjantinli Juan Martin Del Potro'yu saf dışı bırakan 10 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov ile eşleşti.

Kadınlarda Halep zorlanmadan çeyrek finalde

Tek kadınlar 4. turunda 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaştı.

Rakibini 45 dakika süren maçta zorlanmadan 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen son şampiyon Halep, çeyrek finale kalmayı başardı.

Halep çeyrek finalde, İspanyol Aliona Bolsova'yı eleyen 17 yaşındaki ABD'li Amanda Anisimova ile korta çıkacak.

Federer ve Nadal korta çıkacak

Turnuvada yarın, çeyrek final maçları başlayacak.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile 7 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ve dünya 3 numarası İsviçreli Roger Federer ile 24 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka karşılaşacak.

Tek kadınlarda ise 7 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens ile 26 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ve 31 numaralı seribaşı Hırvat Petra Martic ile Çek Marketa Vondrousova mücadele edecek.