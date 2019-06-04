Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Spor Toto Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle birlikte birçok oyuncu da boşa çıktı. Sözleşmeleri sona eren yıldızlar henüz takımlarıyla kontrat yenilemezken bu oyuncuları bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma fırsatı olan takımlar da şimdiden sıraya girdi. Gökhan Töre, Sinan Gümüş, Rodallega, Martin Skrtel ve Atiba gibi çok sayıda oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken transfer piyasasını serbest oyunu statüsündeki bu oyuncuların durumlarının şekillendirmesi bekleniyor.

SKRTEL NE YAPACAK?

Fenerbahçe’nin yeni sözleşme teklifini henüz cevaplamayan Skrtel’in vereceği kararın Fenerbahçe’nin transfer planlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Beşiktaş’ın yüksek maaşı nedeniyle kontrat yenilemeye yanaşmadığı Adriano’nun Türkiye’de oldukça mutlu olduğu bilinirken, Brezilyalı futbolcu maddi anlamda tatmin eden bir teklif alması hâlinde kariyerine Süper Lig’de devam edebilir.

BALOTELLİ, MATA...

Gökhan Töre ve Sinan Gümüş de kontratı biten isimler arasında yer alırken, devre arasında Başakşehir ile altı aylık sözleşme imzalayan Serdar Taşçı da yeni bir teklif bekliyor. Kontratının sona ermesiyle beraber transferin gözdesi olan isimler sadece Süper Lig ile sınırlı değil. Avrupa transfer piyasasında da Mario Balotelli’den Juan Mata’ya kadar çok sayıda ismin sözleşmesi sona ererken, bu oyuncuların yeni takımlarının hangisi olacağı merak ediliyor.

ROBBEN, RIBERY...

İtalyan devi Juventus, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Aaron Ramsey’i kadrosuna katarak bu piyasaya en hızlı girişi yapan takım olurken, adı Fenerahçe ile de anılan Cezayirli yıldız Yacine Brahimi’nin yanı sıra Bayern’le yolarını ayıran Arjen Robben, Frank Ribéry ile Andy Carroll ve Adrien Rabiot gibi isimlerin kariyerlerinde de bu yaz yeni bir sayfanın açılması bekleniyor.