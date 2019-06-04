Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da sıcak gündem bitmiyor... Futbol takımının şampiyonluğunun ardından gözler yeni sezon yapılanmasına ve transferlere dönerken sarı-kırmızılı yönetim yaklaşan mahkeme sebebiyle diken üstünde. Olağan genel kurulda idari açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi, mahkemeden yürütmeye durdurma kararı almıştı ama 13 Haziran’da mahkemeden karar çıkacak. Tüzüğe göre idari ibrasızlık alan yönetimin seçime gitmesi gerekiyor. Mahkeme, genel kurulda herhangi bir usulsüzlüğün yaşanmadığına karar verirse bu defa sarı-kırmızılılar seçime gidecek.

Terim ile anlaşır

Geçtiğimiz aylarda Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu camianın önde gelen isimleri arasında yeni başkan olarak gösterilirken beklenen geri dönüş pek fazla olmamıştı. 12 Haziran’daki Divan Kurulu öncesi kulisler kaynarken yeni TFF’nin yönetim kurulunda yer almayan Ali Dürüst’ün adı Galatasaray’da başkan adayı olarak ortaya atıldı. Ağır ağabeyler muhtemel seçim kararında en uygun başkan adayı olarak Ali Dürüst’ü görüyor. Dürüst’ün Fatih Terim’le de en iyi anlaşan isimlerden biri olduğu ifade edilirken Abdürrahim Albayrak’ın da Sportif AŞ üzerinden tekrar yönetime dâhil edilmesi planlanıyor.

Hakan’a vize çıktı!

Galatasaray’ın çok istediği Hakan Çalhanoğlu için Milan’dan satış kararı çıktı. Dev bir transfer operasyonuna hazırlanan İtalya Serie A ekibi, millî futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu gözden çıkardı. Sarı-kırmızılı yönetim yakın zamanda İtalya’ya çıkarma yaparak teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği millî futbolcuyu kadroya katmayı hedefliyor.

Yönetim yeni ürünler istedi

GS Store mağazalarında sarı-kırmızılı formalar tükendi yönetim harekete geçti. Birçok ürünün bitmesi üzerine yönetim, başarı ile gelen ilginin gelire çevrilmesi adına tedarik sponsoru Nike ile görüşerek 2019-20 sezonu forma, yeni ürünlerin bir an önce İstanbul’a gelmesini istedi. Galatasaray Nike firmasına son bir ayda 6 milyon TL ödeme yaptı.

FEGHOULI’DEN MÜJDE

Sofiane Feghouli, yeni sezonda Galatasaray forması giyeceğini belirterek transfer iddialarına son verdi. Cezayirli yıldız “Galatasaray’la sözleşme imzaladığımda beş senemi burada geçirmek istediğimi belirttim. Çok güzel bir ülkede ve çok güzel bir şehirde yaşıyorum. Avrupa kupalarında da daha iddialı bir takımla Galatasaray’da olacağım” dedi.

Galatasaray’da oynamak istiyorum

Türkiye kariyerinde sürekli üzerine koyarak ilerleyen ve Çaykur Rize forması altında güzel işler çıkaran Vedat Muriç gönlündeki takımı açıkladı... Fenerbahçe’nin transfer listesinin başında yer alan Kosovalı golcü, Galatasaray’da oynamak istediğini söyledi. Rize ile 2020’ye kadar mukavelesi bulunan 25 yaşındaki forvet oyuncusunun sarı-kırmızılıları tercih etmesindeki en büyük etken tabii ki Şampiyonlar Ligi faktörü... Kulüplerin bir miktar para artı oyuncu takası üzerinden pazarlık yaptığı belirtiliyor.

Herkese gol attı

Kosovalı Vedat Muriç, Türkiye kariyerine Giresunspor’da başladı. 33 maçta 17 gol attı ardından Gençlerbirliği’ne transfer oldu. Başkent ekibinde 1,5 sezon forma giydi ve 57 maçta 11 gole katkı sağladı.

∂ En büyük çıkışı Çaykur Rize’de gerçekleştiren Vedat Muriç, iki sezonda 52 maçta 25 gol attı. Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor ağlarını havalandırdı.