Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yaz döneminde 11, arada 5 transfer yapan Fenerbahçe, hayal kırıklıklarının ardından kadroyu baştan sona yenileme kararı aldı. Sözleşmesi biten 9 oyuncudan Neustädter, Valbuena ve Soldado sarı-lacivertlilere veda ederken, Şener ve İsmail’in de takımda kalma ihtimali yok. Skrtel’le görüşmeler sürse de Slovak stoper de adım adım Kadıköy’den uzaklaşıyor. “Önceliğim Fenerbahçe” diyen Volkan Demirel’in kalma ihtimali de yok denecek kadar az. Tolga konusunda son sözü Ersun Yanal söyleyecek. İdmanda sakatlandığı için sözleşmesinin uzatılması planlanan Erten’in de gönderilmesi planlanıyor. Sözleşmeleri biten Benzia, Slimani ve Ayew’e Moses’ın da katılması bekleniyor. Kameni, Frey ve Reyes’e de yol görünüyor.

Değerini bulan satılacak

Ancak asıl hamleler sözleşmesi devam eden oyuncularda gerçekleşecek. UEFA’nın borçlarını yeniden yapılandırması için Haziran ayının sonuna kadar süre verdiği Fenerbahçe’nin önceliği oyuncu satışı. Satmadan alamayan ve ancak elde ettiği bonservis kadar transfer harcaması yapma hakkı olan sarı-lacivertliler takviye operasyonunu, Elif, Zajc ve Jailson gibi piyasası yüksek isimlerden elde edilecek gelirlerle gerçekleştirecek. Sözleşmeleri devam eden Harun, Berke, Serdar, Sadık, Hasan Ali, Isla, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Tolgay, Dirar, Alper, Mehmet Ekici, Ferdi de değerlerini bulmaları hâlinde gönderilecek. Bu arada BBC, Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın Hasan Ali için kulübe teklifte bulunacağını haberleştirdi.

Miha Zajc kıymetlendi

Fenerbahçe’nin devre arasında 6,5 milyon avroya transfer ettiği Miha Zajc’ın talipleri artıyor. Dinamo Moskova’nın 6 milyon avroluk teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalmasından sonra İtalya’dan Parma ve Genova da Sloven on numara için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin takımdan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki Zajc için istediği rakam en az 8 milyon avro.

Golcüler dönüyor

Yeni sezonda özlenen Fenerbahçe’yi seyrettirmekte kararlı olan teknik direktör Ersun Yanal, 4-3-3 ve 4-4-2 sistemleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Transferde ofansif oyunculara ağırlık veren Yanal, yeni sezonda takımı sahaya en az iki golcüyle sürmeyi hedefliyor. Yanal “Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır” sözünü hayata geçirmeyi planlıyor.

BENITEZ ONU İSTİYOR

Fenerbahçe’den kopmak üzere olan Martin Skrtel ilerleyen yaşına rağmen piyasasını koruyor. Devre arasında Juventus ve Barcelona’dan teklif alan 34 yaşındaki Slovak’a Parma ve Olimpiakos’un ardından Newcastle da talip oldu. İngiliz ekibinin hocası Rafael Benitez, Liverpool’dan öğrencisi olan Skrtel’in peşine düştü.