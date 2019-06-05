Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da tatil yok. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları durmadan geleceğin planlarını yapıyor. Tecrübeli teknik adamın rüyalarını Şampiyonlar Ligi süslerken, doğru bir yapılanmayla Avrupa’nın en büyüğü olunabileceği inancında... Sarı-kırmızılı takımın başında UEFA Kupası’nı kazanan Terim, şimdi de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istiyor. Geçen sezonun devre arasında radikal bir kararla savunma hattını baştan oluşturan Terim ve ekibi Luyindama-Marcao ikilisiyle takımın uzun vadeli omurgasının temelini atmıştı. Bu yaz hücum hattında da geleceğin temeli oluşturma düşüncesi var. İşte tam da bu noktada transfer edilmek istenen oyunculardan biri Andreas Skov Olsen...

Beş milyon avroluk bütçe

Danimarka’nın Nordsjaelland takımıyla 2018-19 sezonuna damga vuran 19 yaşındaki futbolcu, uzun süredir takip ediliyor ve scout ekibi tarafından da çok beğeniliyor. Galatasaray için Kuzey ülkelerinde futbolcu bakmayı sürdüren eski yıldız Johan Elmander de Olsen’e kefil oldu. Avrupa’da da önde gelen kulüpler tarafından fark edilen Olsen’in işini Galatasaray bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Boyu 1,87 metre olan ve fiziğiyle de dikkat çeken kanat oyuncusu 26 gol kaydederken sarı-kırmızılılar genç futbolcu için beş milyon avroyu gözden çıkarmış durumda.

Bruma için geri sayım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in birlikte çalışmak istediği Bruma için Almanlar kararını verdi. Leipzig’in yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann, Bruma ve Augustin’in planlarında olmadığını yönetime iletti. Bruma ile uyuşamacağını belirten genç hoca kiralık gönderilebileceğini belirtti. Galatasaray ile iyi ilişkiler kuran Alman kulübü de Bruma’nın transferi için sarı-kırmızılılara zorluk çıkarmayacak.

Solu raket gibi

Olsen sağ kanatta görev yaparken sol ayağıyla mesafe ve açı tanımaksızın gerek mermi gibi gerek de klas vuruşlarla kalecileri avlıyor. On dokuz yaşındaki futbolcu her iki ayağını da kullanarak karşısındaki savunmacıları çaresiz bırakıyor.

Eleştiriler umurumda değil

Galatasaray’ın sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, “Çok penaltı golü atıyor” eleştirilerine cevap verdi. Senegalli “Benim tek amacım gol atmak. Çok penaltı attı diye tenkit edilmem umurumda değil. Bir golcü için en mühim şey gol atmak ve takımına yardımcı olmaktır. Penaltı ya da değil, tek gerçek ben çok gol attım” dedi. Diagne, Afrika Uluslar Kupası’nı da kazanmak istediğini söyledi.