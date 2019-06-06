Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak maçta Konya'da Türkiye ile karşılaşacak Fransa Milli Takımı'nda Ngolo Kante şoku yaşanıyor. Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, başarılı futbolcunun dizindeki sakatlığından dolayı Türkiye ve Andorra maçlarının aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.