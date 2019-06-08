Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, EURO 2020 grup elemelerindeki kritik maçta bu akşam son dünya şampiyonu Fransa’yı ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Gruptan çıkmaya en büyük adayın Fransa olduğunu belirten Güneş, “Dünya şampiyonu olmuş, FIFA sıralamasında ikinci, futbolcu üreten bir ülkenin takımıyla karşılaşacağız. Bu grup birinciliği adına bir şansızlık, ama bizim için bir şans. Kendi gücümüzü göreceğiz. Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz. Güzel bir sahada, güzel bir taraftarla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Sunacağımız çok şey var. Üç puan alırsak çok iyi ama bir puana da olumlu bakıyorum” diye konuştu.

Bu teslimiyet değil

Sahada futbol adına her şeyi yapacaklarını dile getiren Güneş, “Fransa’nın yeri belli, bizim yerimiz belli ama bu teslimiyet değil. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Maçı kaybetsek bile kazanacağımız çok şey var. Biz burada kötü oyunla da üç puan alabiliriz. İyi futbol oynarsak kazanacağımız çok şey olabilir. Hücumsa hücum, savunmaysa savunma. Her şeyi yapacağız. Sahaya çıkıp futbol adına kaybetmemeyi düşünüyoruz. Herkesin kabul ettiği bir Fransa var. Ama bu farkı kapatacak inancımız da var” dedi. Şenol Güneş ayrıca gruptaki diğer rakip İzlanda hakkında “Sonuç ne olursa olsun İzlanda maçı önemli. Bizim grupta asıl rakibimiz onlar olacak” sözlerini kullandı.

İşimiz çok zor

Fransa’da teknik direktör Didier Deschamps, Türkiye’nin çok güçlü bir rakip olduğunu belirterek, “Şenol Güneş’i iyi tanıyorum. Daha önce dünya üçüncülüğü yaşadı. Takımı gençleştirdi ama gruptaki iki maçta olgun futbol oynayan bir Türkiye gördük. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu gibi ciddi tehdit oluşturan oyunculara sahipler” dedi.

Hakem endişesi!

2014 Dünya Kupası elemeleri sonunda Fransa ile Ukrayna baraj maçları oynadı. Fransa, Ukrayna deplasmanında ilk maçı 2-0 kaybetmişti. Cüneyt Çakır’ın yönettiği ilk karşılaşmayı iki takım da 10 kişi tamamlamış ve Ukrayna ikinci golünü penaltıdan atmıştı. Fransa, ikinci maçta rakibini 3-0 yenerek Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanmıştı. Maça Slovenyalı hakem Damir Skomina kararları ile damga vurmuştu.

Fransızlar onu sever

Ceza sahasında oluşan karambolde net bir şekilde ofsayt durumunda bulunan Benzema’nın pozisyonuna hakem ‘devam’ kararı vermiş ve o golle Fransa 2-0 öne geçmişti. Skomina bu maçta Fransa lehine verdiği kararlarıyla uzun süre tartışılmıştı. Horozlar 2014 Dünya Kupası vizesi alırken Skomina skandal yüzünden Brezilya’da görev alamamıştı. > Ömer Faruk Ünal