Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dünya ikincisi yürüyüşçü Meryem Bekmez, İspanya'daki 33. Gran Premio IAAF Yürüyüş Çalenç'ta 20 kilometre yürüyüşte 1.29.36'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırdı ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma hakkı elde etti.

Geçen yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de 1.31.00 ile ele geçirdiği 20 kilometre yürüyüş rekorunu 1.30’un altına indiren milli atlet, olimpiyatlar için yerini ayırtmış oldu.

Meryem Bekmez, Ekvadorlu Glenda Morejon'un kazandığı yarışta 1.29.36'lık dereceyle yarışı 13. sırada bitirirken, kendisine ait 1.31.00’lik büyükler ve 20 yaş altı Türkiye rekorlarını yeniledi.

Milli atlet, ayrıca Türkiye atletizm tarihinde kadınlarda 1,5 saatin altında 20 kilometre yürüyen ilk isim olarak da tarihe geçti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Meryem Bekmez'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya’da düzenlenen 33. Gran Premio Yürüyüş Yarışması'nda 1.29.36'lık derecesi ile olimpiyat barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma hakkı elde eden milli sporcu Meryem Bekmez'i kutladı.

Kasapoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Olimpik havuz sporcumuz Meryem Bekmez'in, İspanya'nın La Coruna kentinde düzenlenen 33. Gran Premio Yürüyüş Yarışmasında 1.29.36'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı etmesi bizleri gururlandırdı. Bu başarısından dolayı Meryem Bekmez'i kutluyor, başarısında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."