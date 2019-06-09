Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Takımımızın Fransa ile karşılaştığı dakikalarda Emre Mor'un Instagram'dan yaptığı paylaşım tepki gördü. İlk alındığı dönemde A Milli Takım'ın geleceği olarak görülen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, saç rengini değiştirdiğini söyledi.

Emre Mor'un yaptığı paylaşımda, "Değiştirmemi söylediniz, ben de yaptım, saç rengimi değiştirdim." ifadeleri yer aldı. 15 kez milli olan Emre Mor, son olarak 9 Ekim 2017'de Finlandiya ile oynadığımız maçta A Milli formayı giymişti.