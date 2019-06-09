Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe’de Ali Koç döneminin en önemli transferi olarak gösterilen Damien Comolli ismiyle heyecanlandırmış, icraatlarıyla büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Özellikle yaz döneminde gerçekleştirdiği 11 transferin de katkı sağlayamaması Fransız’ın eleştiri yağmuruna tutulmasına sebep olurken, sezon içinde yaşanan krizlere çözüm üretememesi de üzerindeki baskıyı artırmıştı. Ancak Başkan Ali Koç’un taviz vermeyerek arkasında durduğu Comolli yeni sezon için kendinden son derece emin. “Geçtiğimiz sezondan çok şey öğrendik” ifadesiyle hatalardan ders çıkardıklarını belirten Fransız, “Yeni sezon çok farklı olacak. Bambaşka bir Fenerbahçe için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Kolay bir iş değil

Takımda büyük bir değişimin yaşanacağını dile getiren Damien Comolli, “En doğru transferleri gerçekleştirmek için yoğun bir çaba harcıyoruz” dedi. Ancak bu sürecin hiç de kolay geçmeyeceği aşikâr. Zira Fenerbahçe’nin önünde “Elde ettiği bonservis geliri kadar transfer yapabilir” maddesi durmakta. Öncelikle gelir elde etmek zorunda olan sarı-lacivertliler, ancak bundan sonra transfer adımlarını atabilecek. Sözleşmesi biten dokuz oyuncu, kiralık anlaşmaları sona eren üç isim olduğu düşünüldüğünde sarı-lacivertlilerin en az 12 isimden bonservis geliri elde edemeyeceği de başka bir gerçek. Sarı-lacivertlilerin transferde nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

İrfan Can heyecanı

Yeni sezonda özellikle orta sahayı baştan şekillendirmek isteyen teknik direktör Ersun Yanal, Elif Elmas, Jailson ve Miha Zajc’ın satışına onay vermiş, Mehmet Topal’ın da üzerini çizmişti. Daha skorer bir orta saha kurgusu oluşturmak isteyen Yanal, Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan’la ilgili son kararını kamp dönemine ertelerken, yönetimden Ljubomir Fejsa ile İrfan Can Kahveci’yi istemişti. 30 yaşındaki Sırp ön liberoyla prensipte anlaşan sarı-lacivertliler Benfica’yla detayları konuşurken, şimdi de İrfan Can için gaza bastı. Emre Belözoğlu’nun da etkisiyle 23 yaşındaki millî oyuncu Fenerbahçe’ye gelmeyi kabul etti. İrfan Can’ı ikna eden yönetim şimdi Başakşehir’le pazarlıkları sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 10 milyon avro bonservis isteyen Başakşehir’i 5 milyon avronun yanı sıra Alper Potuk’u vererek ikna etmeye çalışıyor.