Sezonun bitmesiyle Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın yeni adresi Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Kulüp Başkanı Adil Gevrek başarılı teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağladıklarını kulübün olağan kongresinde duyurdu. 
46 yaşındaki teknik adamın kısa süre içinde kente gelerek göreve başlaması bekleniyor. 