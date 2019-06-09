Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya ekiplerinden Greuther Fürth II’de top koşturan gurbetçi savunmacı Can Beklan, gösterdiği başarılı performansla Türk ve Avrupa kulüplerini peşine taktı. Türkiye Ümit Milli Takımı'nın 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları aday kadrosuna da davet edilen 21 yaşındaki savunma oyuncusu, aldığı teklifleri menajeri ile birlikte değerlendirmeye aldıklarını söyledi. Gelecek planlamasında Türkiye’de top koşturmayı isteyen Coşkun, Ümit Milli Takımı'nın salı günü Kosova ile yapacağı maçın ardından transferi konusunda somut adımlar atması bekleniyor.

Almanya’da geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan Can Beklan, forma giydiği bu mücadelelerde 1 gol atıp, 2 de asist yaptı.