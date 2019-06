Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu İrfan Can Kahveci, ay-yıldızlı ekibin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Basın toplantısına "Burada 43 yaş üstünde olan var mı? Hepinize selam ederim. Futbola dostluk, fair-play ırk, din, dil ayrımı olmadan insanları birleştiren bir olgu olarak bakıyoruz." sözleriyle başlayan Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin dün havalimanında yaşadığı saygısızlıkla ilgili olarak şunları söyledi:

"İzlanda, Avrupa ve dünya şampiyonasında sempati topladı. Her milletin olduğu gibi onların da büyük bir hikayeleri vardır. Ben 43 sene önce, 1976'da buraya geldim. Saha aynı olabilir ama şehir çok değişti, büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş. Çok güzel bir ülkeydi, havası temiz, soğuktu ama insanları sıcak ve samimiydi. Aklımda hep İzlanda iyi izlenimler bırakmıştı ama şu an o izlenimler yok. Bir çok İzlandalı oyuncu Türkiye'de oynuyor, biz neyin peşindeyiz? İki memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız. 53 yıldır futbolun içindeyim. Bu dediğimiz gümrük değil, X-Ray cihazından giriyorsunuz, bu ülkeye birey olarak da yapmıyor, X-Ray cihazına konulmaz insan. Memur, pasaportu aldı bana sallıyor. Kremleri, parfümleri telefonları alıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun. Burası nüfus olarak küçük bir ülke ama biz bunun insanlık değerlerinin büyük olduğunu düşünüyorduk, küçülttünüz mü bunu. Bunun sahaya etkisi yok ama ben sadece durum tespiti yapıyorum."

Deneyimli teknik adam, İzlanda Milli Takımı kaptanı Aron Gunnarsson'un, "2015 senesinde biz de Konya'ya gitmiştik ve burada Türk Milli Takımı'nın yaşadığı sorunların benzerini yaşamıştık. Onların neler hissettiğini anlayabiliyorum." sözleriyle ilgili olarak ise, "Bugün rakip oyuncu, daha önce de Konya'da bu bize yapıldı demiş, eğer yapıldıysa orada da terbiyesizlik yapılmıştır. Bilmiyorum. Ama orada yapılmış diye burada da yapılmışsa daha büyük terbiyesizlik. Büyük bir devletiz, büyük bir milletiz küçük işlerle uğraşmayız. Bu konuyu kapatıyorum. 2-3 saat daha bekledik, 6,5 saat de yol gelmiştik. Kimseyi üzmek istemiyorum ama bunu da gündeme getirmedim ama madem konuşuldu... Fikstür yapılırken İzlanda'ya iki maç içeride yapılırken niye diğerlerine yapılmadı. Bu avantajı size zaten vermişler. Sizi koruyorlar zaten. Biz bunları kapattık." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan olayların futbolcuların moralini bozmadığının altını çizen Şenol Güneş, "Olayla futbolcuların motivasyonunu hiç alakası yok. Orada yorulduk, 6,5 saat yol geldik, o günün tamamını yolda geçirdik, normal yorgun olacağız. 2-3 saat daha orada kaldık. Çok da aşırılık olmadı. 30-40 sene önce bizde de yapılanlar vardı, rakibi uyutmamak için artık bunları yapmamak gerek. Bunun UEFA'nın denetlemesi gerek. Bu kadar basit konularla ülke yetkililerin uğraşması doğru değil. İzlanda-Türkiye dostluğu devam etsin." sözlerine yer verdi.

"3 puan ilk anahtar olacaktır"

İzlanda maçının önemini de değinen Güneş, "Rakibimiz İzlanda daha önce biliyorsunuz grubumuzda iyi neticeler alarak şampiyonalara katıldı. Hep de tesadüfen karşılaşma durumlarımız oluyor. Burada onları hiç yenemedik, umarım ki yarın bir ilk olur. İyi bir takımla oynayacağız. Takım oyunu oynayan, koşan, agresif oynayan, sertliğe biraz dönüştüren, disiplinli, savunmayı iyi yapan, oyun formatını bildiğimiz bir takımla oynayacağız. Onlar da biz de iddialıyız. Fransa maçının sonucu ne olursa olsun bizim için İzlanda maçı önemli olacaktır. Alacağımız 3 puan bizi 2020 Avrupa şampiyonasına götürecek olan ilk anahtar olacaktır." şeklinde konuştu.

Yanlışları daha fazla dile getirerek hiç kimseyi üzmek istemediğinin aktaran Şenol Güneş, "Ben olanları anlattım ama bana komik geldi. Bugün konuşulunca kasıtlı yapıldığı belli oldu. Biri kasıt yapmışsa ve hala konuşuyorsak hata yapmış oluruz. Kural nedir, senin gelen vatandaşı normal prosedür yaparak geçirirsiniz. Orada vatandaş gelmişse, fırça ya da bıçakla biri de girebilir. Sokmamak gerek. Yarın futbol oynayacağız. Sahada kıran kırana maç olacak, hak edenin kazanacağı bir maç olsun. Saha dışında yapılan dünkü yanlışlıkları İzlandalı yetkililer de öğrenince çok üzüleceklerdir. Oradaki kişilerle yüz yüze gelirsek çok daha iyi olur. Biz hakikaten çok sakindik. Herhangi bir gerginlik olabilirdi çünkü mantıklı hiçbir şey yoktu. Kameraya niye alırsınız. Bir ülkeye giriyorsunuz elinizdeki telefonu daha pasaporta girmeden niye alırlar. Sahada bir maç yapacağız o tarafa gelelim." ifadelerini kullandı.

"Kazandığımız takdirde yüzde 70'in üzerinde avantajımız olur"

"Daha önce de söyledim milli takımın gururu da sorumluluğu da var. O sorumluluğu aldık. Saha içinde de burada da bir ülkeyi temsil ediyoruz. Bize bir görev verdiler, beklentilere cevap vermek istiyoruz. Onlara umut ve mutluluk vermek için işimizi iyi yapmak zorundayız." ifadelerine yer veren Güneş, son olarak şunları söyledi:

"Türkiye'deki herkesin bizimle aynı gönül birliği yaptığını biliyoruz. Tek yürek tek nefes olduğumuzu biliyoruz. İyiye bir gidişimiz var, yarınki müsabaka üç sonuçlu bir müsabaka, iyi bir rakiple zor bir maç oynayacağız. Kazandığımız takdirde yüzde 70'in üzerinde avantajımız olur. Bunu biliyoruz. Sakatlık olarak da 3-4 oyuncumuz Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, son maçta da Mahmut ve Dorukhan'ın son durumlarına idmanda bakacağız ve değerlendireceğiz. 25 oyuncumuz var 23'ünü kadroda bulunduracağız. Tüm Türkiye bu maçtan bir başarı bekliyor, biz de elimizden geleni gösterip hak ettiğimiz galibiyeti almaya çalışacağız. Futbol güzellikler işidir, ülkeler arasında dostluğa katkı yapmalıdır."

İrfan Can Kahveci: Fransa maçından daha önemli

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci de İzlanda'ya gelişleri sırasında istenmeyen olayların yaşandığını belirterek, "Üzücü bir olay oldu ama yine de bizim ülkemizin her zamanki gibi misafirperver karşılayacağını düşünüyorum. Üzücü olaylar oldu ama biz her zaman konsantrasyonumuz saha içinde olacak. O olaylarla ilgilenmiyoruz, o olaylarla büyüklerimiz, yetkililer ilgilenecektir." ifadelerini kullandı.

İzlanda karşılaşmasının gruptan çıkmaları adına büyük önem taşıdığına vurgu yapan İrfan, "Yarınki maçı kazanmak bizim için çok önemli, belki Fransa maçından daha önemli. Yarın kazandığımız takdirde yolun yarısını katedeceğimizi düşünüyorum. İnşallah da yarın buradan galibiyetle döneceğiz." sözlerine yer verdi.

Milli takımın çok iyi bir jenerasyon yakaladığını aktaran milli futbolcu, "Fransa maçından önce de umutluyduk. Her zaman bunu söyledik, maçtan sonra da çok mutlu olduk ama bizim için daha önemli olan bu maç. İnşallah bu maçı da kazanıp Fransa galibiyetini taçlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.